Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berpeluang bertemu dan beramah mesra dengan Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, semasa ketika acara perarakan Hari Kemenangan China sempena memperingati ulang tahun ke-80 berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Dataran Tiananmen, Beijing, China.

Anwar dan isterinya, Dr Wan Azizah Wan Ismail, tiba di dataran pada pukul 8.30 pagi dan disambut oleh Presiden Xi Jinping dan Wanita Pertama Peng Liyuan

Melalui catatan di akaun Facebook beliau, Anwar berkata beliau berpeluang bersalaman dan menyapa Kim Jong Un. Menurut beliau, pertemuan itu adalah secara kebetulan dan beliau "Sempat bersalaman dan bertegur sapa," katanya.

Disamping Perdana Menteri Malaysia, 26 pemimpin asing telah menghadiri perbarisan tentera berskala besar, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Raja Kemboja Norodom Sihamoni, Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dan Pemangku Presiden Myanmar Min Aung Hlaing, seperti dilaporkan Kementerian Luar Negeri China.