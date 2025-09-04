Pegawai raja Thailand telah menolak permohonan untuk membubarkan parlimen, sekaligus membuka jalan untuk ahli parlimen mengundi ketua pemerintah baharu, menurut Perdana Menteri sementara Thailand.

Keputusan itu dibuat pada Khamis di tengah kekosongan politik selepas Mahkamah Perlembagaan memecat Paetongtarn Shinawatra minggu lalu atas pelanggaran etika.

Gabungan ahli parlimen pembangkang telah menyokong Anutin Charnvirakul, seorang tauke pembinaan konservatif dan pemain politik lama, yang dijangka menghadapi undian pada Jumaat sekitar jam 10:00 pagi waktu tempatan (0300 GMT).

Parti Pheu Thai pimpinan Paetongtarn, yang masih berkuasa dalam kapasiti sementara, sebelum ini memohon untuk membubarkan badan perundangan bagi menghentikan undian tersebut.