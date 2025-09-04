ASIA
Pegawai raja Thailand tolak permohonan bubar parlimen sebelum undian PM
Pemimpin sementara mengesahkan parlimen akan bersidang pada Jumaat untuk memilih pengganti selepas mahkamah memecat Paetongtarn Shinawatra.
Penolakkan dari istana Thailand membuka jalan untuk parlimen menghentikan kepastian yang melanda politik Thailand. (Photo: AFP) / AFP
4 September 2025

Pegawai raja Thailand telah menolak permohonan untuk membubarkan parlimen, sekaligus membuka jalan untuk ahli parlimen mengundi ketua pemerintah baharu, menurut Perdana Menteri sementara Thailand.

Keputusan itu dibuat pada Khamis di tengah kekosongan politik selepas Mahkamah Perlembagaan memecat Paetongtarn Shinawatra minggu lalu atas pelanggaran etika.

Gabungan ahli parlimen pembangkang telah menyokong Anutin Charnvirakul, seorang tauke pembinaan konservatif dan pemain politik lama, yang dijangka menghadapi undian pada Jumaat sekitar jam 10:00 pagi waktu tempatan (0300 GMT).

Parti Pheu Thai pimpinan Paetongtarn, yang masih berkuasa dalam kapasiti sementara, sebelum ini memohon untuk membubarkan badan perundangan bagi menghentikan undian tersebut.

Walau bagaimanapun, Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai berkata dalam siaran Facebook bahawa Pejabat Majlis Privati memaklumkannya bahawa draf dekri diraja itu "tidak sesuai untuk dibentangkan kepada Raja pada masa ini" kerana pertikaian undang-undang yang belum diselesaikan.

Penolakan ini membuka jalan untuk parlimen bersidang pada Jumaat dan berpotensi menamatkan ketidaktentuan selama seminggu di puncak politik Thailand.

SUMBER:TRT World and Agencies
