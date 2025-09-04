Pegawai raja Thailand telah menolak permohonan untuk membubarkan parlimen, sekaligus membuka jalan untuk ahli parlimen mengundi ketua pemerintah baharu, menurut Perdana Menteri sementara Thailand.
Keputusan itu dibuat pada Khamis di tengah kekosongan politik selepas Mahkamah Perlembagaan memecat Paetongtarn Shinawatra minggu lalu atas pelanggaran etika.
Gabungan ahli parlimen pembangkang telah menyokong Anutin Charnvirakul, seorang tauke pembinaan konservatif dan pemain politik lama, yang dijangka menghadapi undian pada Jumaat sekitar jam 10:00 pagi waktu tempatan (0300 GMT).
Parti Pheu Thai pimpinan Paetongtarn, yang masih berkuasa dalam kapasiti sementara, sebelum ini memohon untuk membubarkan badan perundangan bagi menghentikan undian tersebut.
Walau bagaimanapun, Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai berkata dalam siaran Facebook bahawa Pejabat Majlis Privati memaklumkannya bahawa draf dekri diraja itu "tidak sesuai untuk dibentangkan kepada Raja pada masa ini" kerana pertikaian undang-undang yang belum diselesaikan.
Penolakan ini membuka jalan untuk parlimen bersidang pada Jumaat dan berpotensi menamatkan ketidaktentuan selama seminggu di puncak politik Thailand.