Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, tiba di China semalam untuk lawatan kerja empat hari atas undangan Presiden Xi Jinping untuk menghadiri Persidangan Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO), lapor media tempatan.

Beliau turut menyampaikan syarahan umum bertajuk ‘Sovereign Interdependence: Building a Shared Future in Asia’ di Universiti Tianjin, universiti moden tertua di China yang ditubuhkan pada tahun 1895 dan terkenal dengan program teknologi, kejuruteraan serta sains.

Universiti itu juga mempunyai program kembar dengan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) dalam jurusan kejuruteraan kimia melalui program 2+2.

Selepas syarahan umum, Anwar yang juga Menteri Kewangan Malaysia, akan mengadakan pertemuan perniagaan secara berasingan dengan dua syarikat gergasi China – Rianlon Corporation dan China Communications Construction Company Limited (CCCC).

Rianlon Corporation yang berpangkalan di Tianjin merupakan peneraju global dalam bahan tambah polimer, membekalkan bahan maju yang menyokong industri daripada automotif hingga elektronik.

Manakala CCCC ialah pembekal perkhidmatan komprehensif infrastruktur berskala mega terkemuka dunia. Syarikat tersenarai Fortune Global 500 di Hong Kong itu juga kontraktor utama projek Landasan Berkembar Pantai Timur (ECRL) di Malaysia melalui anak syarikat tidak langsungnya, China Communications Construction ECRL Sdn Bhd.