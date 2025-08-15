Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, menyatakan bahawa beliau ingin melihat wartawan dibenarkan masuk ke Gaza yang dikepung untuk menyaksikan dan melaporkan keadaan kemanusiaan di sana.
Israel telah menghalang wartawan asing daripada memasuki Gaza sejak genosid bermula pada Oktober 2023, kecuali dengan pengiring tentera Israel.
"Saya ingin melihat itu berlaku. Sudah tentu," kata Trump kepada pemberita di Pejabat Oval pada hari Khamis.
"Saya sangat bersetuju dengan wartawan yang pergi. Ia adalah kedudukan yang sangat berbahaya, seperti yang anda tahu, jika anda seorang wartawan, tetapi saya ingin melihatnya."
Kenyataan ini dikeluarkan beberapa hari selepas lebih 100 wartawan, jurugambar, dan koresponden perang dari seluruh dunia menandatangani petisyen yang menuntut akses "segera dan tanpa halangan" untuk wartawan asing melaporkan pembunuhan di Gaza secara bebas.
Petisyen tersebut, sebahagian daripada inisiatif "Right to Report" yang diasaskan oleh jurugambar perang pemenang anugerah, Andre Liohn, telah ditandatangani oleh tokoh-tokoh terkemuka dari media global, termasuk Alex Crawford (Sky News), Mehdi Hasan, Christiane Amanpour (CNN), Clarissa Ward, dan jurugambar perang terkenal Don McCullin.
Penandatangan menyeru Israel membenarkan wartawan asing masuk ke Gaza untuk melaporkan secara bebas dan telus, dengan menyatakan larangan terhadap media antarabangsa sejak perang bermula adalah "pelanggaran terang-terangan terhadap hak masyarakat untuk tahu."
Kumpulan kebebasan akhbar dan organisasi kemanusiaan berulang kali mendesak Israel mengangkat sekatan tersebut, memberi amaran bahawa ketiadaan laporan bebas dari Gaza menyebabkan masyarakat global bergantung pada naratif terhad yang diluluskan tentera dan kerja sebilangan kecil wartawan tempatan, yang kebanyakannya telah terbunuh dalam konflik tersebut.