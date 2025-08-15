Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, menyatakan bahawa beliau ingin melihat wartawan dibenarkan masuk ke Gaza yang dikepung untuk menyaksikan dan melaporkan keadaan kemanusiaan di sana.

Israel telah menghalang wartawan asing daripada memasuki Gaza sejak genosid bermula pada Oktober 2023, kecuali dengan pengiring tentera Israel.

"Saya ingin melihat itu berlaku. Sudah tentu," kata Trump kepada pemberita di Pejabat Oval pada hari Khamis.

"Saya sangat bersetuju dengan wartawan yang pergi. Ia adalah kedudukan yang sangat berbahaya, seperti yang anda tahu, jika anda seorang wartawan, tetapi saya ingin melihatnya."