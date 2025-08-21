Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) telah mengutuk sekatan baru AS terhadap dua lagi hakimnya dan dua pendakwa raya, dengan menyifatkannya sebagai "serangan terang-terangan" terhadap kemerdekaan mahkamah tersebut.
Empat individu tersebut termasuk Hakim Nicolas Guillou dari Perancis, yang mempengerusikan kes di mana waran tangahan telah dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Hakim Kimberly Prost dari Kanada dan timbalan pendakwa raya Nazhat Shameem Khan dari Fiji serta Mame Mandiaye Niang dari Senegal juga turut dikenakan sekatan.
Prost terlibat dalam kes yang membenarkan siasatan terhadap jenayah yang didakwa dilakukan semasa perang di Afghanistan, termasuk oleh tentera AS.
"Sekatan ini merupakan serangan terang-terangan terhadap kemerdekaan institusi kehakiman yang tidak berat sebelah," kata mahkamah dalam satu kenyataan pada hari Rabu.
ICC menegaskan bahawa ia berdiri "teguh di belakang kakitangannya dan mangsa-mangsa kekejaman yang tidak dapat dibayangkan."
Mahkamah itu berkata ia akan "terus melaksanakan mandatnya tanpa gentar" dan "tanpa mengira sebarang sekatan, tekanan atau ancaman."
Empat hakim lain dan pendakwa raya mahkamah telah pun dikenakan sekatan sebelum ini.
Melemahkan keadilan antarabangsa
PBB juga meluahkan kebimbangan mengenai keputusan AS untuk mengenakan sekatan baharu terhadap empat hakim ICC, dengan memberi amaran bahawa langkah sedemikian "melemahkan asas keadilan antarabangsa."
PBB "secara tegas percaya bahawa ICC adalah tunjang utama keadilan jenayah antarabangsa," kata jurucakap Stephane Dujarric dalam satu sidang akhbar selepas ditanya tentang keputusan terbaharu Washington untuk mengenakan sekatan ke atas empat pegawai ICC, termasuk seorang hakim yang membenarkan waran tangahan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bekas menteri pertahanan Yoav Gallant.
"Kami menghormati kerja mereka," kata Dujarric, sambil menekankan bahawa PBB "sangat prihatin dengan keputusan yang diambil untuk terus mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC di bawah perintah yang dikeluarkan dari Amerika Syarikat."
Tarik balik semua sekatan
“Perancis merasa kecewa dengan sekatan baharu AS terhadap ICC yang mengenakan empat hakimnya, termasuk seorang hakim Perancis,” kata Kementerian Luar dalam satu kenyataan.
Paris menggesa Washington untuk menarik balik semua sekatan yang dikenakan di bawah dekri presiden 6 Feb 2025, dengan menekankan bahawa langkah sedemikian "merupakan serangan terhadap Mahkamah dan semua 125 Negara Pihak kepada Statut Rome dan bercanggah dengan prinsip kebebasan kehakiman."
ICC 'batu asas'
Belgium juga mengulangi bantahannya terhadap sekatan AS ke atas ICC, dengan memberi amaran bahawa langkah tersebut melemahkan usaha untuk menegakkan keadilan dan akauntabiliti.
"Belgium sekali lagi sangat menyesali sekatan baharu yang dikenakan oleh Amerika Syarikat terhadap hakim dan timbalan pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa," kata Menteri Luar Maxime Prevot melalui syarikat media sosial AS, X.
"Seperti sekatan sebelumnya, Belgium mengesahkan sokongan tidak berbelah bahaginya untuk ICC, kemerdekaannya dan kakitangannya," tambahnya.
Prevot menekankan bahawa ICC merupakan "batu asas" kepada susunan antarabangsa berasaskan peraturan, yang menyampaikan keadilan untuk mangsa-mangsa jenayah paling serius atas nama 125 negara pihak di semua benua.