Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) telah mengutuk sekatan baru AS terhadap dua lagi hakimnya dan dua pendakwa raya, dengan menyifatkannya sebagai "serangan terang-terangan" terhadap kemerdekaan mahkamah tersebut.

Empat individu tersebut termasuk Hakim Nicolas Guillou dari Perancis, yang mempengerusikan kes di mana waran tangahan telah dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Hakim Kimberly Prost dari Kanada dan timbalan pendakwa raya Nazhat Shameem Khan dari Fiji serta Mame Mandiaye Niang dari Senegal juga turut dikenakan sekatan.

Prost terlibat dalam kes yang membenarkan siasatan terhadap jenayah yang didakwa dilakukan semasa perang di Afghanistan, termasuk oleh tentera AS.

"Sekatan ini merupakan serangan terang-terangan terhadap kemerdekaan institusi kehakiman yang tidak berat sebelah," kata mahkamah dalam satu kenyataan pada hari Rabu.

ICC menegaskan bahawa ia berdiri "teguh di belakang kakitangannya dan mangsa-mangsa kekejaman yang tidak dapat dibayangkan."

Mahkamah itu berkata ia akan "terus melaksanakan mandatnya tanpa gentar" dan "tanpa mengira sebarang sekatan, tekanan atau ancaman."

Empat hakim lain dan pendakwa raya mahkamah telah pun dikenakan sekatan sebelum ini.

Melemahkan keadilan antarabangsa

PBB juga meluahkan kebimbangan mengenai keputusan AS untuk mengenakan sekatan baharu terhadap empat hakim ICC, dengan memberi amaran bahawa langkah sedemikian "melemahkan asas keadilan antarabangsa."