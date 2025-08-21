Golongan muda yang menggunakan rokok elektronik mempunyai kebarangkalian lebih tinggi untuk mula merokok dan menghadapi pelbagai masalah kesihatan, menurut ulasan oleh penyelidik di University of York dan London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Kajian itu, yang digambarkan sebagai “ulasan kepada ulasan,” menemui bukti konsisten yang menghubungkan vape dengan tabiat merokok rokok, serta kemungkinan kaitan dengan asma, batuk, iritasi saluran pernafasan, masalah kesihatan mental, dan penggunaan bahan terlarang.

Walaupun penyelidik menekankan keperluan penyelidikan lanjut untuk menentukan sebab dan akibat, mereka menyatakan bahawa timbunan bukti menyokong dasar berjaga-jaga, termasuk sekatan lebih ketat terhadap akses belia kepada rokok elektronik dan kempen pendidikan awam yang lebih kukuh.

Vape secara kerap membawa risiko besar

Dr Su Golder, Profesor Madya dalam Sains Kesihatan di York, berkata ulasan terdahulu sudah menunjukkan bahawa pemasaran rokok elektronik di media sosial mendorong golongan muda untuk mula menggunakan vape.

Ulasan terbaharu ini, katanya, mencerminkan kebimbangan tentang apa yang berlaku apabila vape menjadi tabiat.

“Konsistensi dalam bukti ini amat ketara,” kata Golder. “Dalam pelbagai kajian, golongan muda yang menggunakan rokok elektronik lebih berkemungkinan untuk merokok pada masa hadapan.”

“Penemuan ini menyokong langkah kesihatan awam yang lebih tegas untuk melindungi remaja daripada risiko yang berkaitan dengan vape,” tambahnya.

Analisis itu menunjukkan bahawa golongan muda yang mula vape bukan sahaja mempunyai kebarangkalian lebih tinggi untuk beralih kepada rokok, tetapi juga mungkin merokok dengan lebih kerap dan lebih banyak. Vape juga didapati diikuti dengan penggunaan alkohol dan marijuana dalam kalangan ramai remaja.

Kebimbangan kesihatan mental