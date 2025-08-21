Golongan muda yang menggunakan rokok elektronik mempunyai kebarangkalian lebih tinggi untuk mula merokok dan menghadapi pelbagai masalah kesihatan, menurut ulasan oleh penyelidik di University of York dan London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).
Kajian itu, yang digambarkan sebagai “ulasan kepada ulasan,” menemui bukti konsisten yang menghubungkan vape dengan tabiat merokok rokok, serta kemungkinan kaitan dengan asma, batuk, iritasi saluran pernafasan, masalah kesihatan mental, dan penggunaan bahan terlarang.
Walaupun penyelidik menekankan keperluan penyelidikan lanjut untuk menentukan sebab dan akibat, mereka menyatakan bahawa timbunan bukti menyokong dasar berjaga-jaga, termasuk sekatan lebih ketat terhadap akses belia kepada rokok elektronik dan kempen pendidikan awam yang lebih kukuh.
Vape secara kerap membawa risiko besar
Dr Su Golder, Profesor Madya dalam Sains Kesihatan di York, berkata ulasan terdahulu sudah menunjukkan bahawa pemasaran rokok elektronik di media sosial mendorong golongan muda untuk mula menggunakan vape.
Ulasan terbaharu ini, katanya, mencerminkan kebimbangan tentang apa yang berlaku apabila vape menjadi tabiat.
“Konsistensi dalam bukti ini amat ketara,” kata Golder. “Dalam pelbagai kajian, golongan muda yang menggunakan rokok elektronik lebih berkemungkinan untuk merokok pada masa hadapan.”
“Penemuan ini menyokong langkah kesihatan awam yang lebih tegas untuk melindungi remaja daripada risiko yang berkaitan dengan vape,” tambahnya.
Analisis itu menunjukkan bahawa golongan muda yang mula vape bukan sahaja mempunyai kebarangkalian lebih tinggi untuk beralih kepada rokok, tetapi juga mungkin merokok dengan lebih kerap dan lebih banyak. Vape juga didapati diikuti dengan penggunaan alkohol dan marijuana dalam kalangan ramai remaja.
Kebimbangan kesihatan mental
Ulasan itu menonjolkan kaitan antara vape dan masalah pernafasan seperti asma dan iritasi saluran pernafasan. Ia juga menemui kaitan membimbangkan antara penggunaan rokok elektronik dengan kemurungan atau perasaan ingin membunuh diri dalam kalangan remaja — walaupun pakar memberi amaran bahawa lebih banyak penyelidikan diperlukan untuk benar-benar memahami risiko kesihatan mental.
Ramai golongan muda melaporkan ketagihan nikotin, termasuk keinginan kuat dan rasa sukar untuk berhenti. Namun, walaupun terdapat kebimbangan tentang kesan nikotin terhadap otak yang sedang berkembang, tidak banyak kajian yang menelitinya secara terperinci.
Dr Greg Hartwell, Profesor Klinikal Pembantu di LSHTM, berkata: “Ulasan kami memberikan gambaran paling menyeluruh setakat ini mengenai pelbagai risiko yang dibawa oleh vape kepada golongan muda.”
“Khususnya, kami mendapati bukti konsisten tentang peralihan kepada rokok yang, sudah tentu, membuka pintu kepada pelbagai bahaya yang dibawa oleh rokok konvensional,” katanya.
Seruan untuk lebih banyak kajian dan larangan jualan
Para penyelidik menggesa lebih banyak kajian longitudinal dibuat tentang bagaimana rokok elektronik mempengaruhi perkembangan otak, kesihatan kardiovaskular, kesihatan mulut, dan campuran penggunaan tembakau serta rokok elektronik.
Mereka berpendapat bahawa sehingga jurang ini diisi, langkah kesihatan awam seharusnya mengambil pendekatan berhati-hati untuk melindungi golongan muda daripada potensi bahaya jangka panjang vape.
Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 2023, 121 negara dan wilayah telah memperkenalkan peraturan mengenai sistem penghantaran nikotin elektronik. Antaranya, 33 telah mengenakan larangan jualan sepenuhnya, manakala 87 telah mengguna pakai langkah seperti had umur, sekatan pengiklanan, dan larangan vape di ruang awam tertutup.
Namun, pengawalseliaan kekal tidak sekata. Laporan itu mendapati 74 negara — yang menempatkan lebih dua bilion orang — langsung tidak mempunyai sebarang peraturan mengenai rokok elektronik. Ini termasuk 40 peratus negara berpendapatan sederhana dan hampir 80 peratus negara berpendapatan rendah, di mana pihak berkuasa masih belum mengambil tindakan kawal selia.