Thailand tolak cadangan PM Malaysia hantar pemerhati antarabangsa tambahan ke sempadan
Phumtham Wechayachai tegaskan isu sempadan adalah urusan dua hala yang harus ditangani dalam kerangka ASEAN
Pemangku PM Thailand, Phumtham Wechayachai di Putrajaya, Malaysia ketika sesi perbincangan gencatan senjata dengan Kemboja. / AP
21 Ogos 2025

Pemangku Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, telah menolak cadangan daripada rakan sejawatnya dari Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk menghantar pemerhati antarabangsa tambahan ke sempadan Thailand-Kemboja. Phumtham menegaskan bahawa isu tersebut perlu kekal ditangani dalam kerangka ASEAN.

Permintaan itu disampaikan oleh Anwar melalui panggilan telefon pada hari Selasa, dengan alasan bahawa Pasukan Pemerhati Sementara ASEAN (IOT) yang sedia ada memerlukan pengukuhan bagi menangani situasi sempadan yang kompleks.

“Saya menyatakan kepadanya bahawa kami tidak membenarkan pihak luar terlibat dalam operasi ini,” jelas Phumtham ketika berucap pada hari Rabu, sambil menambah bahawa Anwar memahami posisi Thailand.

Beliau menekankan bahawa pemantauan gencatan senjata adalah tanggungjawab IOT ASEAN, selaras dengan keputusan terkini Mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) di Malaysia. Jika diperlukan lebih banyak kakitangan, Phumtham mencadangkan agar atase tentera atau kakitangan dari lapan kedutaan ASEAN di Thailand digunakan.

Gesaan untuk pemerhatian tambahan timbul selepas Kemboja mendakwa tentera Thailand cuba mencetuskan pertempuran baharu – tuduhan yang ditolak keras oleh pihak Thailand. Sebaliknya, pihak berkuasa Thailand mendakwa provokasi datang dari tentera Kemboja, termasuk penggunaan periuk api dan mobilisasi penduduk awam berhampiran sempadan.

Perdana Menteri Phumtham mengulangi komitmen Thailand terhadap perdamaian, menyatakan, “Kerajaan Thailand berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan perang, dan komuniti antarabangsa memahami pendirian damai kami.” Beliau juga menyatakan bahawa isu penambahan pemerhati boleh dibincangkan semula dalam mesyuarat GBC akan datang pada 10 September.

IOT ASEAN ditubuhkan bulan lalu selepas pertempuran dahsyat di sempadan bagi memantau pelaksanaan perjanjian gencatan senjata antara Kemboja dan Thailand.

Pada 28 Julai 2025, Kemboja dan Thailand menandatangani perjanjian gencatan senjata di Kuala Lumpur dengan Malaysia sebagai pengantara.


