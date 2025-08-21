Lapan puluh tahun lalu pada 28 Ogos 1945, penubuhan kerajaan pertama Republik Demokratik Vietnam, dengan Presiden Ho Chi Minh secara serentak memegang jawatan sebagai Menteri Luar Negeri yang pertama, menandakan kelahiran diplomasi revolusioner Vietnam. Sejak detik asas itu, diplomasi kekal sebagai salah satu daripada tiga tunjang utama dalam perjuangan negara untuk membina dan mempertahankan tanah air. Dalam sesi bersama media, Timbalan Menteri Kanan Luar Negeri Vietnam Nguyen Minh Vu, mengupas perjalanan kejayaan diplomatik Vietnam.

Selama lapan dekad Vietnam telah mendepani cabaran sejarah dengan menggunakan instrumen keamanan seperti dialog, undang-undang antarabangsa, dan komunikasi strategik secara bijaksana. Pendekatan yang berterusan ini menjadi teras dalam menegakkan legitimasi negara, memupuk hubungan persahabatan, serta mempertahankan kedaulatan dan integriti wilayah, sekaligus mengubah potensi konflik menjadi wadah kerjasama.

Keamanan di tanah air: Daripada pertikaian kepada pembangunan

Pencapaian gemilang diplomasi Vietnam ialah penyelesaian isu sempadan darat secara aman. Melalui tekad yang kukuh dan rundingan berterusan yang dipandu oleh rasa saling menghormati dan undang-undang antarabangsa, Vietnam telah berjaya menetapkan sempadan daratnya dengan Laos, Kemboja, dan China.

Usaha signifikan ini menghasilkan selesainya penandaan dan pemasangan tiang sempadan dengan China dan Laos. Dengan Kemboja, 84 peratus kerja ini telah selesai, dengan rundingan berterusan untuk baki 16 peratus, memprioritaskan kawasan yang digariskan dalam Memorandum Persefahaman (MoU) 2011.

Penandatanganan dokumen undang-undang yang komprehensif mengenai pengurusan sempadan telah mengubah wilayah sempadan ini daripada zon potensi ketegangan kepada koridor keamanan, kestabilan, dan kerjasama rentas sempadan yang maju, seterusnya mengukuhkan imej Vietnam sebagai negara yang utamakan keamanan.

Menegakkan hak di Laut: Undang-undang dan ketekunan

Dalam domain maritim, korps diplomatik Vietnam memainkan peranan utama dalam mempertahankan hak dan kepentingan sah negara selaras dengan undang-undang antarabangsa, terutamanya Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-undang Laut (UNCLOS) 1982.

Satu siri perjanjian penting menandakan perjalanan ini, termasuk penetapan zon ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Thailand (1997) dan Indonesia (2022), serta perjanjian komprehensif mengenai Teluk Tonkin dengan China (2000). Pencapaian bersejarah diteruskan dengan penyerahan tuntutan lanjutan landas benua pada 2024 dan pengumuman garis dasar baru di Teluk Tonkin pada 2025.