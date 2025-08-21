KUALA LUMPUR—Kerajaan Malaysia akan terus memperkukuh pertahanan keselamatan negara bagi menangani secara tegas dan berterusan ancaman aktiviti pengintipan yang disyaki didalangi oleh agensi perisikan asing, menurut Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail.

Dalam kenyataan yang dibentangkan di Parlimen pada hari Khamis, beliau menegaskan bahawa sebarang bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan negara akan dihadapi dengan tindakan undang-undang yang paling tegas tanpa sebarang kompromi.

Menyentuh ancaman pengintipan dalam keadaan geopolitik kini dengan pendirian tegas Malaysia tentang genosid yang di Gaza, Saufiddin berkata, “Yang jelas ialah ianya satu potensi ancaman yang sangat serius, terutama dalam keadaan geopolitik negara sekarang.” Beliau turut menambah bahawa ketegasan ahli politik Malaysia dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) mengenai isu gaza dengan mengkritik negara-negara terlibat serta memperjuangkan Palestin boleh menjadikan Malaysia sebagai sasaran pengintipan.

Kewaspadaan dan langkah proaktif disebut sebagai kunci dalam menangani isu ini, sepertimana dalam kes penyiasat persendirian Nidarahayu Zainal yang telah berjaya ditahan pada Oktober 2022 atas syak menjadi ejen kepada agensi perisikan Israel, Mossad. Nidarahayu dikatakan menerima bayaran sebanyak RM100,000 untuk tujuan menculik dua warga Palestin di ibu negara.

Ancaman seumpama ini bukanlah sesuatu yang baru, menurut Saifuddin. Beliau merujuk kepada insiden pada tahun 1981 yang membabitkan penahanan seorang setiausaha politik yang didapati menjadi ejen KGB Soviet.