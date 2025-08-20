Atase Pertahanan Malaysia ke Thailand Brig Jen Samsul Rizal Musa mengetuai pasukan pemerhati interim ASEAN dalam misi pemantauan pelaksanaan gencatan senjata di sempadan Thailand-Kemboja.

Lawatan tiga hari itu bermula pada Isnin hingga Rabu bersama-sama tuan rumah Angkatan Tentera Diraja Thailand, menurut laporan Bernama.

Misi tersebut melibatkan 14 wakil dari lapan negara anggota ASEAN iaitu Malaysia, Brunei, Laos, Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam. Kawasan yang ditinjau termasuk wilayah Ubon Ratchathani, Si Sa Ket dan Surin, yang sebelum ini menjadi lokasi panas yang mencetuskan perselisihan antara kedua-dua negara.

Samsul menegaskan komitmen pasukan pemerhati untuk memastikan proses gencatan senjata berlangsung secara telus, adil dan tanpa berat sebelah. “Tugas kami adalah memerhati pelaksanaan perjanjian gencatan senjata oleh kedua-dua negara serta mengumpul maklumat, data dan fakta supaya proses ini kekal telus,” katanya.