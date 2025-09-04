Kerja-kerja pembinaan semakin giat dijalankan pada satu struktur utama baharu di sebuah kemudahan yang dikaitkan dengan program senjata atom Israel yang lama disyaki, menurut imej satelit yang dianalisis oleh pakar.

Mereka berkata ia mungkin merupakan reaktor baharu atau kemudahan untuk memasang senjata nuklear — tetapi kerahsiaan yang menyelubungi program tersebut menyukarkan untuk mengetahui dengan pasti.

Kerja-kerja di Pusat Penyelidikan Nuklear Negev Shimon Peres berhampiran bandar Dimona akan membangkitkan semula persoalan tentang status Israel yang dipercayai luas sebagai satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklear di Timur Tengah.

Ia juga boleh menarik kritikan antarabangsa, terutamana kerana ia berlaku selepas Israel dan Amerika Syarikat mengebom tapak nuklear di seluruh Iran pada Jun atas kebimbangan mereka bahawa Tehran mungkin menggunakan kemudahan pengayaannya untuk mendapatkan senjata atom.

Antara tapak yang diserang adalah reaktor air berat Iran di Arak. Tehran dari awal lagi menegaskan bahawa program nuklearnya adalah untuk kegunaan awam sahaja.

Rahsia yang lama tersembunyi

Laporan mengenai penggalian Israel di kemudahan itu, kira-kira 90 kilometer (55 batu) selatan Baitulmaqdis Barat, pertama kali muncul pada 2021.

Pada masa itu, imej satelit hanya menunjukkan pekerja menggali lubang sepanjang kira-kira 150 meter (165 ela) dan lebar 60 meter (65 ela) berhampiran reaktor air berat asal tapak tersebut.

Imej yang diambil pada 5 Julai oleh Planet Labs PBC menunjukkan pembinaan yang semakin giat di tapak penggalian tersebut. Dinding penahan konkrit tebal kelihatan diletakkan di tapak itu, yang nampaknya mempunyai beberapa tingkat bawah tanah.

Tujuh pakar yang memeriksa imej terkini itu semua berkata mereka percaya pembinaan itu berkaitan dengan program senjata nuklear Israel yang lama disyaki, memandangkan kedekatannya dengan reaktor di Dimona, di mana tiada loji kuasa awam wujud.

Walau bagaimanapun, mereka berbeza pendapat tentang apa sebenarnya pembinaan baharu ini.

Tiga orang berkata lokasi dan saiz kawasan yang sedang dibina serta hakikat bahawa ia nampaknya mempunyai beberapa tingkat bermakna penjelasan yang paling mungkin untuk kerja itu adalah pembinaan reaktor air berat baharu.

Reaktor sedemikian boleh menghasilkan plutonium dan satu lagi bahan penting untuk senjata nuklear.

Empat yang lain mengakui ia mungkin reaktor air berat tetapi juga mencadangkan kerja itu mungkin berkaitan dengan kemudahan baharu untuk memasang senjata nuklear. Mereka enggan membuat keputusan muktamad, memandangkan pembinaan masih berada di peringkat awal.

“Ia mungkin sebuah reaktor — penilaian itu adalah bersifat keadaan tetapi itulah sifat perkara-perkara ini,” kata Jeffrey Lewis, seorang pakar di James Martin Center for Nonproliferation Studies di Middlebury Institute of International Studies, yang membuat penilaiannya berdasarkan imej dan sejarah Dimona.

“Sangat sukar untuk membayangkan ia adalah sesuatu yang lain.”

Israel tidak mengesahkan atau menafikan memiliki senjata atom, dan kerajaannya tidak menjawab permintaan untuk memberi komen. Rumah Putih, yang merupakan sekutu paling setia Israel, juga tidak menjawab permintaan untuk memberi komen.

Rahsia terbuka

Tiada kubah penyelenggaraan atau ciri-ciri lain yang biasanya dikaitkan dengan reaktor air berat yang kelihatan di tapak itu sekarang. Walau bagaimanapun, ia boleh ditambah kemudian atau reaktor boleh direka tanpa satu.

Reaktor air berat semasa Dimona, yang mula beroperasi pada 1960-an, telah beroperasi lebih lama daripada kebanyakan reaktor dari era yang sama. Itu mencadangkan ia perlu diganti atau dinaik taraf tidak lama lagi.