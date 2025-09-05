Turkiye secara rasmi telah memulakan pengeluaran besar-besaran kereta kebal tempur utama baru, "Altay," di kilang Ankara pengeluar automotif domestik BMC, menandakan pencapaian penting dalam cita-cita pertahanan negara itu.
Fuat Tosyali, Pengerusi BMC, menyatakan pada hari Jumaat bahawa projek itu memenuhi aspirasi Turkiye selama 100 tahun.
"Kilang kami kini telah memulakan pengeluaran besar-besaran, selepas asasnya diletakkan hanya tahun lalu — kami menjangkakan ia akan memenuhi keperluan Angkatan Tentera Turkiye dan negara-negara sekutu dalam industri pertahanan," katanya.
Dilengkapi dengan teknologi canggih, Altay dikuasakan oleh enjin BATU, yang dibangunkan secara dalaman oleh BMC Power, anak syarikat BMC.
Kemudahan pengeluaran Ankara menggunakan robot industri dan teknik pembuatan maju untuk mengendalikan setiap peringkat pengeluaran, dari fabrikasi badan hingga pemasangan akhir.
'Tiada masalah'
Tosyali menekankan bahawa kumpulan kuasa BATU, dengan pengeluaran antara 400 hingga 1,500 kuasa kuda, perlu melengkapkan ujian tertentu sebelum digunakan.
"Kumpulan kuasa perlu 'berjalan' 10,000 kilometer dan lulus penilaian prestasi tertentu. Setakat ini, tiada masalah diperhatikan, dan semua komponen, termasuk sistem udara dan pertahanan, sedang diuji bersama dengan kereta kebal," tambahnya.
Selain Altay, kemudahan itu akan menghasilkan kenderaan tempur berperisai 8x8 generasi akan datang BMC, Altug.
Presiden Agensi Industri Pertahanan Turkiye (SSB) Haluk Gorgun memuji usaha kolaborasi di sebalik projek itu dan mengesahkan bahawa Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengikuti perkembangannya dengan rapat.
"Kereta kebal kami tahun lalu yang telah menjalani ujian menunjukkan semua keupayaan mereka dan lulus dengan jayanya. Kini kilang kami telah siap, kami akan menghasilkan dan menyampaikan kereta kebal kami terus kepada angkatan tentera kami," kata Gorgun.