Turkiye secara rasmi telah memulakan pengeluaran besar-besaran kereta kebal tempur utama baru, "Altay," di kilang Ankara pengeluar automotif domestik BMC, menandakan pencapaian penting dalam cita-cita pertahanan negara itu.

Fuat Tosyali, Pengerusi BMC, menyatakan pada hari Jumaat bahawa projek itu memenuhi aspirasi Turkiye selama 100 tahun.

"Kilang kami kini telah memulakan pengeluaran besar-besaran, selepas asasnya diletakkan hanya tahun lalu — kami menjangkakan ia akan memenuhi keperluan Angkatan Tentera Turkiye dan negara-negara sekutu dalam industri pertahanan," katanya.

Dilengkapi dengan teknologi canggih, Altay dikuasakan oleh enjin BATU, yang dibangunkan secara dalaman oleh BMC Power, anak syarikat BMC.

Kemudahan pengeluaran Ankara menggunakan robot industri dan teknik pembuatan maju untuk mengendalikan setiap peringkat pengeluaran, dari fabrikasi badan hingga pemasangan akhir.