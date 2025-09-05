Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam untuk menimpakan "10 Bala Mesir" terhadap pemberontak Houthi di Yaman. Ancaman ini disampaikan melalui X pada hari Khamis yang berbunyi, "Kumpulan Houthi sekali lagi melancarkan peluru berpandu ke atas Israel. Bala kegelapan, bala kematian anak sulung – kami akan lengkapkan kesemua sepuluh bala."

Katz merujuk kepada sepuluh malapetaka dalam Kitab Exodus yang diturunkan oleh Tuhan ke atas Mesir untuk memaksa Firaun membebaskan bangsa Israel dari perhambaan.

Tetapi apa maksud Katz dengan merujuk kepada kisah alkitab?

Beliau menyeru satu rangkaian hukuman ketuhanan: kegelapan, hujan batu, belalang juta, kematian anak sulung — sebuah katalog keganasan, satu ultimatum yang disampaikan dalam bahasa biblikal. Beliau mahukan kemusnahan sepenuhnya tanpa berkompromi.

Perkara ini penting kerana Israel sudahpun berhadapan dengan tuduhan serius membunuh puluhan ribu orang awam dan mengabaikan pelbagai konvensyen antarabangsa mengenai perang. Pakar dan sarjana mengatakan kempen ketenteraannya di Gaza memenuhi pentakrifan undang-undang bagi jenayah genosid.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah pun membuktikan bahawa sekatan makanan Israel telah mengakibatkan krisis kebuluran di Gaza, di mana beratus-ratus orang telah terbunuh akibat kelaparan paksaan.

Persatuan Antarabangsa Sarjana Genosid, badan terkemuka dunia dalam pakar genosid, telah meluluskan satu resolusi pada minggu ini yang mengisytiharkan bahawa dasar dan tindakan Israel di Gaza memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Perkara II Konvensyen Genosid PBB 1948. Lapan puluh enam peratus ahli yang mengundi menyokong resolusi tersebut.

Resolusi itu mencerminkan konsensus ilmiah yang semakin meningkat.