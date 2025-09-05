Di bawah perjanjian damai Washington antara Azerbaijan dan Armenia, AS memperoleh mandat 99 tahun untuk mengawal Koridor Zangezur, suatu langkah yang membentuk semula geopolitik Eurasia.

Walaupun ditandatangani di bawah naungan AS, perjanjian itu sebahagian besarnya direka oleh Turkiye, yang memainkan peranan sejak Perang Karabakh Kedua (2020) menjadi asas kestabilan serantau. Koridor itu kini bukan sahaja menjadi tulang belakang laluan perdagangan Koridor Tengah tetapi juga penjamin kerjasama dan kemakmuran.

Kepentingannya, bagaimanapun, melangkaui Kaukasus.

Dengan menghubungkan Timur dan Barat sambil memintas Rusia dan Iran, ia menyediakan Eropah dan Asia dengan peluang perdagangan yang tahan lasak.

Keselarasan semula jadinya dengan Inisiatif Belt and Road (BRI) China bersilang dengan usaha Washington untuk menangkis pengaruh Beijing.

Persoalan kritikal ialah sama ada AS dan China boleh membentuk modus vivendi di sekitar arteri ini, atau ia menjadi medan lain dalam persaingan strategik mereka.

Penyambungan semula keterhubungan Eurasia

Koridor Zangezur bukan sekadar jalur infrastruktur; ia adalah engsel geopolitik.

Dicadangkan oleh Baku dan disokong oleh Ankara, koridor ini menghubungkan tanah besar Azerbaijan dengan eksklaf Nakhchivan melalui selatan Armenia.

Dengan berbuat demikian, ia bukan sahaja merapatkan dua wilayah Azerbaijan tetapi juga menjadi asas kepada keterhubungan dunia Turkik yang lebih luas yang terbentang dari Asia Tengah ke Eropah. Ini menjadikan Zangezur tulang belakang "Koridor Tengah" Trans-Caspian, laluan yang memintas Rusia untuk menyambung China dan Asia Tengah ke pasaran Eropah.

Bagi negara-negara Caucasus Selatan, Koridor Zangezur bukan sekadar aspal dan keluli; ia adalah tiket masuk ke integrasi ekonomi yang lebih mendalam.

Armenia dan Azerbaijan berpeluang mendapat manfaat daripada kestabilan dan pelaburan yang dikaitkan dengan arteri timur-barat yang berfungsi.

Bagi wilayah yang menanggung akibat konflik beku, janji hasil transit, hab logistik, dan sambungan ke Eropah menawarkan insentif yang jarang untuk kerjasama dan bukan konfrontasi.

Bagi Asia Tengah, risikonya lebih tinggi. Negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan dan Turkmenistan yang tiada laluan laut bergantung pada koridor yang boleh dipercayai untuk mencapai pasaran global.

Zangezur, sebagai sebahagian daripada laluan Trans-Caspian, menyediakan tepat itu, cara untuk menghubungkan sumber dan industri Asia Tengah ke Eropah.

Apa yang menjadikan arteri ini transformatif adalah keupayaannya untuk memintas kedua-dua Rusia dan Iran, dua penjaga pintu dominan laluan transit Eurasia.

Dengan merentasi Caucasus Selatan dan Turkiye, ia menawarkan laluan yang jauh kurang terdedah kepada risiko politik yang berkaitan dengan perang Moscow di Ukraine atau ketegangan Tehran dengan Barat.

Mandat 99 tahun yang diberikan kepada koridor itu mengukuhkan kelestariannya, janji jangka masa lama bahawa laluan ini akan kekal terbuka sebagai arteri perdagangan dan diplomasi.

Laluan keamanan dan kemakmuran

Bagi Turkiye, ini adalah kemuncak pelaburan strategik selama beberapa dekad: dari saluran paip Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) ke Terowong Eurasia , Jambatan Yavuz Sultan Selim , dan kereta api berkelajuan tinggi Edirne–Kars .

Pertaruhan Ankara untuk keterhubungan kini berbaloi, memposisikan Turkiye sebagai hab penting arteri Eurasia.

Laluan alternatif gagal. Koridor Selatan melalui Iran kekal tidak selamat disebabkan ketidakstabilan dan pengasingan antarabangsa Tehran. Walaupun Koridor Utara melalui Rusia pernah membawa lebih 86 peratus perdagangan China-Eropah, perang Ukraine menjadikannya liabiliti kewangan dan politik .

Perubahannya ketara. Menjelang 2023, perdagangan di Koridor Utara merosot separuh. Sementara itu, trafik Koridor Tengah meningkat 89 peratus pada 2023 dan 70 peratus lagi pada 2024.

Menurut Bank Dunia , menjelang 2030 jumlah pengangkutan barangan boleh tiga kali ganda kepada 11 juta tan, mengurangkan masa perjalanan dan meningkatkan perdagangan China-EU hampir 30 peratus.

Namun infrastruktur sahaja tidak mencukupi. Diplomasi dan keamanan kekal adalah keutamaan.