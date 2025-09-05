Di bawah perjanjian damai Washington antara Azerbaijan dan Armenia, AS memperoleh mandat 99 tahun untuk mengawal Koridor Zangezur, suatu langkah yang membentuk semula geopolitik Eurasia.
Walaupun ditandatangani di bawah naungan AS, perjanjian itu sebahagian besarnya direka oleh Turkiye, yang memainkan peranan sejak Perang Karabakh Kedua (2020) menjadi asas kestabilan serantau. Koridor itu kini bukan sahaja menjadi tulang belakang laluan perdagangan Koridor Tengah tetapi juga penjamin kerjasama dan kemakmuran.
Kepentingannya, bagaimanapun, melangkaui Kaukasus.
Dengan menghubungkan Timur dan Barat sambil memintas Rusia dan Iran, ia menyediakan Eropah dan Asia dengan peluang perdagangan yang tahan lasak.
Keselarasan semula jadinya dengan Inisiatif Belt and Road (BRI) China bersilang dengan usaha Washington untuk menangkis pengaruh Beijing.
Persoalan kritikal ialah sama ada AS dan China boleh membentuk modus vivendi di sekitar arteri ini, atau ia menjadi medan lain dalam persaingan strategik mereka.
Penyambungan semula keterhubungan Eurasia
Koridor Zangezur bukan sekadar jalur infrastruktur; ia adalah engsel geopolitik.
Dicadangkan oleh Baku dan disokong oleh Ankara, koridor ini menghubungkan tanah besar Azerbaijan dengan eksklaf Nakhchivan melalui selatan Armenia.
Dengan berbuat demikian, ia bukan sahaja merapatkan dua wilayah Azerbaijan tetapi juga menjadi asas kepada keterhubungan dunia Turkik yang lebih luas yang terbentang dari Asia Tengah ke Eropah. Ini menjadikan Zangezur tulang belakang "Koridor Tengah" Trans-Caspian, laluan yang memintas Rusia untuk menyambung China dan Asia Tengah ke pasaran Eropah.
Bagi negara-negara Caucasus Selatan, Koridor Zangezur bukan sekadar aspal dan keluli; ia adalah tiket masuk ke integrasi ekonomi yang lebih mendalam.
Armenia dan Azerbaijan berpeluang mendapat manfaat daripada kestabilan dan pelaburan yang dikaitkan dengan arteri timur-barat yang berfungsi.
Bagi wilayah yang menanggung akibat konflik beku, janji hasil transit, hab logistik, dan sambungan ke Eropah menawarkan insentif yang jarang untuk kerjasama dan bukan konfrontasi.
Bagi Asia Tengah, risikonya lebih tinggi. Negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan dan Turkmenistan yang tiada laluan laut bergantung pada koridor yang boleh dipercayai untuk mencapai pasaran global.
Zangezur, sebagai sebahagian daripada laluan Trans-Caspian, menyediakan tepat itu, cara untuk menghubungkan sumber dan industri Asia Tengah ke Eropah.
Apa yang menjadikan arteri ini transformatif adalah keupayaannya untuk memintas kedua-dua Rusia dan Iran, dua penjaga pintu dominan laluan transit Eurasia.
Dengan merentasi Caucasus Selatan dan Turkiye, ia menawarkan laluan yang jauh kurang terdedah kepada risiko politik yang berkaitan dengan perang Moscow di Ukraine atau ketegangan Tehran dengan Barat.
Mandat 99 tahun yang diberikan kepada koridor itu mengukuhkan kelestariannya, janji jangka masa lama bahawa laluan ini akan kekal terbuka sebagai arteri perdagangan dan diplomasi.
Laluan keamanan dan kemakmuran
Bagi Turkiye, ini adalah kemuncak pelaburan strategik selama beberapa dekad: dari saluran paip Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) ke Terowong Eurasia, Jambatan Yavuz Sultan Selim, dan kereta api berkelajuan tinggi Edirne–Kars.
Pertaruhan Ankara untuk keterhubungan kini berbaloi, memposisikan Turkiye sebagai hab penting arteri Eurasia.
Laluan alternatif gagal. Koridor Selatan melalui Iran kekal tidak selamat disebabkan ketidakstabilan dan pengasingan antarabangsa Tehran. Walaupun Koridor Utara melalui Rusia pernah membawa lebih 86 peratus perdagangan China-Eropah, perang Ukraine menjadikannya liabiliti kewangan dan politik.
Perubahannya ketara. Menjelang 2023, perdagangan di Koridor Utara merosot separuh. Sementara itu, trafik Koridor Tengah meningkat 89 peratus pada 2023 dan 70 peratus lagi pada 2024.
Menurut Bank Dunia, menjelang 2030 jumlah pengangkutan barangan boleh tiga kali ganda kepada 11 juta tan, mengurangkan masa perjalanan dan meningkatkan perdagangan China-EU hampir 30 peratus.
Namun infrastruktur sahaja tidak mencukupi. Diplomasi dan keamanan kekal adalah keutamaan.
Peranan Turkiye dalam kemenangan Azerbaijan dalam Perang Karabakh Kedua, dan pendekatannya kepada Armenia sejak itu, mewujudkan asas untuk perjanjian damai Washington hari ini.
Mungkin perkembangan paling mengejut adalah pelarasan semula Armenia.
Dengan berjabat tangan dengan Baku, Yerevan telah menerima peralihan dasar luar yang pragmatik. Hasilnya, satu pelarasan sudah diperlukan: peta klasik Koridor Tengah kini ketinggalan zaman; ia mesti dilukis semula, dengan Armenia dimasukkan.
Dengan pembukaan Koridor Zangezur, Armenia boleh menggantikan, dan mungkin juga menggantikan, Georgia sebagai jambatan tanah utama Caucasus Selatan.
Logiknya mudah: walaupun China telah memposisikan dirinya di Pelabuhan Anaklia Georgia, Washington tidak mungkin membenarkan pelaburan itu mengatasi kepentingannya sendiri dalam Koridor Zangezur.
Apa yang pernah dianggap tidak dapat dibayangkan, Yerevan menyepadukan dirinya ke dalam projek keterhubungan pimpinan Turkik, kini menjadi realiti.
Dengan menerima koridor itu, Armenia tidak menyerahkan kedaulatan tetapi membeli hubungannya dalam peta perdagangan Eurasia. Hasilnya boleh menjadi signifikan: mengurangkan kebergantungan pada Rusia, akses yang lebih besar kepada pelaburan, dan peranan baharu sebagai penyumbang dan bukan halangan kepada integrasi serantau.
Peralihan ini tidak menghapuskan ketegangan, tetapi ia menandakan bahawa walaupun Armenia, yang pernah dilihat sebagai halangan terbesar koridor, telah mengiktiraf logik geoekonomi keterhubungan. Dalam susunan Eurasia yang baru muncul, pragmatisme mungkin strategi terbaik Yerevan untuk maju.
Sebarang perbincangan mengenai Koridor Zangezur mesti diletakkan dalam rangka kerja yang lebih luas Inisiatif Belt and Road (BRI) China.
Sejak dilancarkan pada 2013, BRI telah berusaha untuk menenun jaringan laluan darat dan maritim yang menghubungkan China ke Eropah.
Sehingga kini, Koridor Tengah kekal sebagai saudara yang kurang maju berbanding laluan kereta api utara yang dominan melalui Rusia dan laluan maritim selatan melalui Lautan Hindi.
Zangezur mengubah kiraan ini. Dengan menyematkan Armenia dan Azerbaijan ke dalam arteri Trans-Caspian, ia mengukuhkan Koridor Tengah sebagai alternatif yang boleh dipercayai.
Bagi Beijing, koridor itu menawarkan tepat apa yang perancangnya cari: laluan tahan lasak yang mengelakkan titik sempit dikawal AS di laut dan risiko politik bergantung terlalu banyak pada Moscow.
Dalam erti kata itu, Zangezur sepatutnya menjadi kurang sebagai pemusingan daripada engsel strategik, bahagian yang hilang dalam teka-teki Eurasia China.
Bagi Washington, mengawal koridor itu adalah kemenangan strategik, menjamin pengaruh ke atas laluan darat BRI yang paling boleh dilaksanakan ke Eropah.
Sebaliknya, jika Washington berpuas hati dengan pengiraan sempit itu, ia hanya akan membazirkan potensi Zangezur sebagai kunci kepada keterhubungan Timur-Barat, dengan kos peluang yang lebih besar. Tambahan pula, dengan membuka medan baharu dalam persaingan global AS-China, ia berisiko menjadikan mandat Zangezur tidak lebih daripada kemenangan Pyrrhic sebaik sahaja Beijing melancarkan gerak balasnya.
Di persimpangan multipolariti
Pada terasnya, persoalannya kekal: bolehkah Washington dan Beijing bekerjasama berkenaan Zangezur, atau ia akan menjadi satu lagi garis sesar dalam persaingan mereka?
Peranan penting koridor dalam keterhubungan Timur-Barat adalah jelas untuk China, yang melihatnya sebagai pelengkap semula jadi kepada BRI. Namun Amerika Syarikat, dengan langkah terkininya, nampaknya memegang kunci: menyelaraskan koridor dengan keselamatan tenaga Eropah, menyemat dasar serantaunya dengan lebih kukuh, dan pada masa yang sama melemahkan pengaruh Rusia dan Iran di seluruh Caucasus Selatan dan seterusnya.
Tetapi mengabaikan kepentingan China dalam projek itu akan mengurangkan intipati laluan itu, pautan trans-Eurasia yang tahan lasak. Mengetepikan Beijing bukan sahaja akan mengurangkan jangkauan koridor tetapi juga mencetuskannya, menjadikan inisiatif itu sebagai belati yang ditujukan ke jantung visi Belt and Road tiga cabang China.
Oleh itu, Koridor Zangezur lebih daripada sekadar jalan: ia adalah mikrokosmos hubungan AS-China. Pada satu polar, ia boleh dijadikan senjata menjadi pertandingan sifar (zero-sum); pada polar lain pula, ia boleh berfungsi sebagai arteri saling kebergantungan — bukti bahawa walaupun kuasa besar saingan boleh bekerjasama apabila keterhubungan global dipertaruhkan.
Kerjasama adalah mungkin, malah wajar, tetapi hampir tidak dijamin. Persaingan yang lebih luas, dari perang perdagangan dan sekatan teknologi hingga postur ketenteraan di Indo-Pasifik, tidak akan hilang. Namun modus vivendi masih boleh dibentuk: persaingan di tempat lain, tetapi penyelarasan di sini, di mana kedua-duanya berpeluang mendapat keuntungan.
Jika susunan sedemikian dicapai, Zangezur boleh melangkaui geografinya. Ia bukan sahaja akan membawa barangan, tetapi juga prospek segitiga keamanan–kestabilan–kemakmuran yang bergema jauh melampaui Kaukasus Selatan.
Di sini, Turkiye muncul sebagai pengintegrasi yang sangat diperlukan — aktor yang mampu menterjemah tadbir urus dan penyeliaan AS, piawaian EU, dan permintaan China kepada hasil yang boleh dilaksanakan.
Pelaburan dekadnya dalam saluran paip, kereta api, dan infrastruktur merentas benua kini memberikan Ankara kedua-dua tuas politik dan kapasiti logistik untuk bertindak sebagai pengantara operasi koridor. Dalam cahaya ini, perjanjian trilateral — Washington membentuk peraturan, Turkiye mengurus integrasi, dan Beijing menyumbang penggunaan dan pembiayaan bersama — boleh mengubah persaingan menjadi saling kebergantungan terurus.
Oleh itu, Koridor Zangezur akan dikenang sama ada sebagai tulang belakang kerjasama multipolar atau sebagai medan pertempuran seterusnya perpecahan yang diperbaharui.
Untuk mengelakkan yang kedua, Washington dan Beijing mesti terlibat secara pragmatik, dengan Turkiye sebagai pengantara, mengubah laluan yang dipertikaikan menjadi arteri kerjasama. Pilihan adalah mereka: persaingan atau ketahanan.