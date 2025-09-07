Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu (UAE) telah menyertai semakin banyak negara yang mengenakan sekatan ke atas platform permainan popular berpangkalan di AS, Roblox, dengan alasan kebimbangan keselamatan kanak-kanak.

Menurut Anadolu, sekatan di seluruh Teluk berbeza dari segi skop – daripada had operasi kepada larangan separa dan penggantian sementara menunggu kajian semula kebimbangan tersebut.

Platform permainan ini, yang membolehkan pengguna mereka bentuk dan berkongsi permainan mereka sendiri dengan orang lain, telah mengalami pertumbuhan fenomenal dalam tahun-tahun kebelakangan ini, seringkali disokong oleh kanak-kanak yang mudah ketagih dengan permainan seperti Tower of Hell.

Namun, Roblox telah mendapat perhatian kerana semakin banyak ibu bapa menyiarkan video orang dewasa yang muncul di depan pintu rumah untuk bertemu kanak-kanak yang mereka kenali melalui platform tersebut.

Langkah Arab Saudi

Penyiar negara Saudi, Al-Ekhbariya, melaporkan pada hari Khamis bahawa Suruhanjaya Am untuk Media Audiovisual mengarahkan Roblox untuk melumpuhkan kedua-dua sembang teks dan suara serta meningkatkan pemantauan kandungan.

Hattan Tawaili, ketua Jabatan Permainan Elektronik suruhanjaya tersebut, berkata penggantungan fungsi sembang adalah langkah sementara "untuk menambah baik dan membangunkan alat pengawalseliaan bagi memastikan perlindungan pengguna dan mengukuhkan persekitaran permainan yang selamat."

Roblox mengesahkan dalam satu kenyataan yang disiarkan oleh media Saudi bahawa ia "komited kepada keperluan Suruhanjaya Am untuk Media Audiovisual mengenai pengawasan kandungan dan menangani pelanggaran dalam permainan."

Syarikat itu menambah, selepas perbincangan dengan beberapa badan kerajaan Saudi, ia berjanji untuk "membangun dan meningkatkan keupayaan kami dalam komunikasi bahasa Arab dan pengawalan kandungan."

Menurut laporan 2024 oleh Suruhanjaya Komunikasi, Angkasa dan Teknologi, Roblox menduduki tempat kedua sebagai permainan mudah alih paling banyak dimuat turun di kerajaan tersebut.

Pendirian UAE

Di UAE, Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Telekomunikasi dan Kerajaan Digital mengumumkan pada hari Khamis bahawa pindaan baru telah diperkenalkan dalam kerjasama dengan Roblox untuk meningkatkan keselamatan digital untuk pengguna, terutamanya kanak-kanak.

Perubahan tersebut termasuk "melumpuhkan sementara beberapa ciri komunikasi, seperti sembang dalam permainan, sebagai sebahagian daripada langkah berjaga-jaga untuk melindungi kumpulan umur yang lebih muda," menurut satu kenyataan.

Pindaan itu juga melibatkan penambahbaikan pengawalan kandungan bahasa Arab, meningkatkan alat kawalan ibu bapa, dan memperkenalkan ciri keselamatan tambahan.

Tindakan tegas di tempat lain

Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Komunikasi dan Teknologi Maklumat Kuwait berkata dalam kenyataan pada 21 Ogos bahawa ia telah menyekat Roblox di negara tersebut.

Langkah itu berdasarkan mandat undang-undangnya untuk melindungi pengguna, terutamanya kanak-kanak, di tengah aduan daripada ibu bapa dan pegawai mengenai "amalan tidak selamat, eksploitasi dalam talian, tingkah laku berbahaya, serta kandungan tidak sesuai dan amalan pembelian tidak selamat."