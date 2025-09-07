Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu (UAE) telah menyertai semakin banyak negara yang mengenakan sekatan ke atas platform permainan popular berpangkalan di AS, Roblox, dengan alasan kebimbangan keselamatan kanak-kanak.
Menurut Anadolu, sekatan di seluruh Teluk berbeza dari segi skop – daripada had operasi kepada larangan separa dan penggantian sementara menunggu kajian semula kebimbangan tersebut.
Platform permainan ini, yang membolehkan pengguna mereka bentuk dan berkongsi permainan mereka sendiri dengan orang lain, telah mengalami pertumbuhan fenomenal dalam tahun-tahun kebelakangan ini, seringkali disokong oleh kanak-kanak yang mudah ketagih dengan permainan seperti Tower of Hell.
Namun, Roblox telah mendapat perhatian kerana semakin banyak ibu bapa menyiarkan video orang dewasa yang muncul di depan pintu rumah untuk bertemu kanak-kanak yang mereka kenali melalui platform tersebut.
Langkah Arab Saudi
Penyiar negara Saudi, Al-Ekhbariya, melaporkan pada hari Khamis bahawa Suruhanjaya Am untuk Media Audiovisual mengarahkan Roblox untuk melumpuhkan kedua-dua sembang teks dan suara serta meningkatkan pemantauan kandungan.
Hattan Tawaili, ketua Jabatan Permainan Elektronik suruhanjaya tersebut, berkata penggantungan fungsi sembang adalah langkah sementara "untuk menambah baik dan membangunkan alat pengawalseliaan bagi memastikan perlindungan pengguna dan mengukuhkan persekitaran permainan yang selamat."
Roblox mengesahkan dalam satu kenyataan yang disiarkan oleh media Saudi bahawa ia "komited kepada keperluan Suruhanjaya Am untuk Media Audiovisual mengenai pengawasan kandungan dan menangani pelanggaran dalam permainan."
Syarikat itu menambah, selepas perbincangan dengan beberapa badan kerajaan Saudi, ia berjanji untuk "membangun dan meningkatkan keupayaan kami dalam komunikasi bahasa Arab dan pengawalan kandungan."
Menurut laporan 2024 oleh Suruhanjaya Komunikasi, Angkasa dan Teknologi, Roblox menduduki tempat kedua sebagai permainan mudah alih paling banyak dimuat turun di kerajaan tersebut.
Pendirian UAE
Di UAE, Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Telekomunikasi dan Kerajaan Digital mengumumkan pada hari Khamis bahawa pindaan baru telah diperkenalkan dalam kerjasama dengan Roblox untuk meningkatkan keselamatan digital untuk pengguna, terutamanya kanak-kanak.
Perubahan tersebut termasuk "melumpuhkan sementara beberapa ciri komunikasi, seperti sembang dalam permainan, sebagai sebahagian daripada langkah berjaga-jaga untuk melindungi kumpulan umur yang lebih muda," menurut satu kenyataan.
Pindaan itu juga melibatkan penambahbaikan pengawalan kandungan bahasa Arab, meningkatkan alat kawalan ibu bapa, dan memperkenalkan ciri keselamatan tambahan.
Tindakan tegas di tempat lain
Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Komunikasi dan Teknologi Maklumat Kuwait berkata dalam kenyataan pada 21 Ogos bahawa ia telah menyekat Roblox di negara tersebut.
Langkah itu berdasarkan mandat undang-undangnya untuk melindungi pengguna, terutamanya kanak-kanak, di tengah aduan daripada ibu bapa dan pegawai mengenai "amalan tidak selamat, eksploitasi dalam talian, tingkah laku berbahaya, serta kandungan tidak sesuai dan amalan pembelian tidak selamat."
Pengawal selia itu menekankan penggantungan adalah sementara sehingga perundingan dengan syarikat selesai dan sehingga Roblox komited untuk membuang kandungan berbahaya dan memastikan perlindungan kanak-kanak yang mencukupi.
Pada 13 Ogos, Qatar juga mengharamkan Roblox "untuk melindungi tingkah laku kanak-kanak dan remaja," menurut media tempatan, termasuk Al Jazeera.
Pada Jun, pengawal selia telekomunikasi rasmi Oman mengesahkan kepada akhbar tempatan Atheer bahawa Roblox secara rasmi diharamkan di negara tersebut.
Diharamkan di Turkiye
Pada 7 Ogos, mahkamah Turkiye menyekat platform permainan dalam talian itu, dengan menyatakan kebimbangan mengenai kandungan yang boleh membawa kepada eksploitasi kanak-kanak.
"Negara kita wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kanak-kanak kita," kata Menteri Kehakiman Yilmaz Tunc di platform media sosial X. "Menggunakan teknologi secara negatif tidak boleh diterima."
Beliau berkata mahkamah Turkiye menyekat akses kepada permainan itu selepas siasatan oleh pendakwa raya di wilayah Adana selatan yang berpunca daripada kebimbangan bahawa platform itu digunakan untuk eksploitasi kanak-kanak.
Platform dikritik
Bulan lalu, negeri Louisiana di AS memfailkan saman terhadap Roblox, mendakwa syarikat itu memudahkan eksploitasi kanak-kanak.
Roblox menolak tuduhan itu sebagai "palsu," menurut BBC.
Roblox adalah platform permainan interaktif percuma yang dicipta hampir dua dekad lalu.
Ciri utamanya adalah membolehkan pengguna "mereka bentuk dunia maya mereka sendiri" dengan alat pengaturcaraan mudah, menerokai pengembaraan, bermain secara kolektif dengan orang lain, dan berinteraksi secara masa nyata merentas sempadan.
Permainan ini telah menarik kira-kira 85 juta pengguna, 40 peratus daripadanya berumur bawah 13 tahun, menurut laporan Mei oleh akhbar Guardian UK.
Pada 2023 sahaja, lebih 13,000 kes eksploitasi kanak-kanak direkodkan di platform tersebut di AS, dengan 1,200 laporan rasmi diserahkan kepada Roblox mengenai kes penderaan.
Pemberita kewangan AS Bloomberg melaporkan pada 2024 bahawa polis AS telah menahan sekurang-kurangnya 24 individu sejak 2018 atas tuduhan berkaitan penculikan atau penderaan terhadap orang yang mereka temui atau pancing melalui Roblox.
Syarikat itu juga berkata pada Ogos bahawa purata pengguna aktif hariannya mencecah 111.8 juta, yang menghantar 6.1 bilion mesej sembang dan memuat naik ciptaan mereka ke perkhidmatan tersebut.
Pasaran permainan video global terus berkembang pesat, dengan lebih 3.4 bilian pemain atau pengguna apl, dan anggaran nilai menghampiri $200 bilion, menurut statistik tidak rasmi 2024.