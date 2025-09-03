Lima syarikat pertahanan Turkiye telah tersenarai dalam senarai 100 syarikat pertahanan paling berharga di peringkat global pada tahun 2025, berdasarkan senarai Top 100 Defence News.

Aselsan merupakan syarikat pertahanan Turkiye yang paling tinggi nilainya dalam senarai tersebut, menduduki tempat ke-43 dengan hasil pertahanan sebanyak $3.54 bilion.

Sementara itu, Turkish Aerospace Industries (TAI) menduduki tempat ke-47, Roketsan ke-71, Asfat ke-78, dan MKE ke-80.

TAI meningkat tiga anak tangga berbanding senarai tahun sebelumnya, ASFAT melonjak 16 anak tangga, manakala MKE naik empat anak tangga.

Sementara itu, syarikat 10 teratas dalam senarai tersebut termasuk enam dari AS, dua dari China, dan masing-masing satu dari UK dan Perancis.