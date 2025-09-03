BISNES & TEKNOLOGI
Lima syarikat pertahanan Turkiye masuk senarai 100 teratas global tahun ini
Aselsan menduduki tangga ke-43, TAI ke-47, Roketsan ke-71, Asfat ke-78 dan MKE ke-80 dalam senarai Top 100 Defence News.
Senarai sepuluh syarikat teratas itu merangkumi enam dari AS, dua dari China, satu dari UK dan satu dari Perancis. / AA
3 September 2025

Lima syarikat pertahanan Turkiye telah tersenarai dalam senarai 100 syarikat pertahanan paling berharga di peringkat global pada tahun 2025, berdasarkan senarai Top 100 Defence News.

Aselsan merupakan syarikat pertahanan Turkiye yang paling tinggi nilainya dalam senarai tersebut, menduduki tempat ke-43 dengan hasil pertahanan sebanyak $3.54 bilion.

Sementara itu, Turkish Aerospace Industries (TAI) menduduki tempat ke-47, Roketsan ke-71, Asfat ke-78, dan MKE ke-80.

TAI meningkat tiga anak tangga berbanding senarai tahun sebelumnya, ASFAT melonjak 16 anak tangga, manakala MKE naik empat anak tangga.

Sementara itu, syarikat 10 teratas dalam senarai tersebut termasuk enam dari AS, dua dari China, dan masing-masing satu dari UK dan Perancis.

Lockheed Martin mengekalkan kedudukan teratas dengan hasil pertahanan sebanyak $68.39 bilion, diikuti oleh RTX dan China Aerospace Science and Industry Corporation.

Northrop Grumman menduduki tempat keempat dan General Dynamics kelima, manakala BAE Systems berada di tangga keenam.

Boeing menduduki tempat ketujuh, China State Shipbuilding Corporation Limited kelapan, L3Harris Technologies kesembilan, dan Thales kesepuluh.

Senarai tersebut merangkumi 48 syarikat dari AS, enam dari UK, lima setiap satu dari Turkiye, Perancis, dan China, empat dari Jerman, dan tiga setiap satu dari Korea Selatan dan Israel.

SUMBER:AA
