Mahkamah Perlembagaan Thailand akan membuat keputusan pada hari Jumaat mengenai nasib Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dalam kes yang boleh menyaksikannya digantung tugas selepas hanya setahun memerintah, sekaligus membawa kepada kemungkinan huru-hara tidak kira apa hasilnya, menurut Reuters.
Paetongtarn, anak perempuan Thaksin Shinawatra, dituduh melanggar etika dalam panggilan telefon pada Jun yang dibocorkan bersama bekas pemimpin Kemboja Hun Sen apabila kedua-dua negara berada di ambang konflik bersenjata di sempadan.
Perdana Menteri berusia 39 tahun itu dilihat tunduk kepada Hun Sen, mencetuskan kemarahan dan bantahan yang menyebabkan kerajaan campurannya tergantung di hujung tanduk. Beliau telah memohon maaf dan berkata beliau ingin mengurangkan ketegangan dan menyelamatkan nyawa.
Pertempuran di sempadan meletus beberapa minggu selepas panggilan itu tetapi gencatan senjata kini sedang berkuatkuasa.
Paetongtarn boleh menjadi perdana menteri kelima dalam tempoh 17 tahun yang digantung tugas oleh Mahkamah Perlembagaan, menekankan peranan utamanya dalam pergelutan kuasa yang berlarutan di mana dinasti politik Shinawatra telah melalui dua rampasan kuasa tentera dan kejatuhan tiga kerajaannya.
Keputusan dijangka dibuat mulai 3 petang (0800 GMT) dan jika beliau digantung tugas, rundingan intensif dijangka berlaku sebelum parlimen memilih perdana menteri seterusnya, yang mungkin datang dari parti pemerintah Pheu Thai, gabungan rapuhnya, atau bahkan pembangkang.
"Melantik perdana menteri baru... akan menjadi sukar dan mungkin mengambil masa yang lama," kata Stithorn Thananithichot, seorang ahli sains politik di Universiti Chulalongkorn.
"Ia tidak mudah untuk semua parti menyelaraskan kepentingan mereka," katanya. "Pheu Thai akan berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan... kuasa tawar-menawar akan menjadi milik semua parti kecuali Pheu Thai."
Terdapat lima orang yang layak menjadi perdana menteri daripada calon yang diserahkan sebelum pilihan raya 2023.
Hanya seorang dari Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri berusia 77 tahun, seorang bekas peguam negara yang mempunyai pengalaman kabinet yang terhad.
Lain-lain termasuk bekas perdana menteri Prayuth Chan-ocha, yang telah bersara dari politik dan mengetuai rampasan kuasa terhadap kerajaan Pheu Thai terakhir pada 2014, dan Anutin Charnvirakul, seorang timbalan perdana menteri sebelum beliau menarik partinya dari gabungan Paetongtarn berikutan panggilan telefon yang dibocorkan.
Jika Paetongtarn terselamat, ia mungkin tidak bertahan lama. Gabungannya mempunyai majoriti tipis dan boleh menghadapi bantahan dari nasionalis dan cabaran parlimen yang akan menyekat usaha untuk melaksanakan agenda dan memulihkan ekonomi yang lesu.
"Kerajaan akan menjadi tidak stabil," kata penganalisis Stithorn. "Paetongtarn kehilangan kredibiliti dari hari perbualan telefon itu dibocorkan."