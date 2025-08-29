Mahkamah Perlembagaan Thailand akan membuat keputusan pada hari Jumaat mengenai nasib Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dalam kes yang boleh menyaksikannya digantung tugas selepas hanya setahun memerintah, sekaligus membawa kepada kemungkinan huru-hara tidak kira apa hasilnya, menurut Reuters.

Paetongtarn, anak perempuan Thaksin Shinawatra, dituduh melanggar etika dalam panggilan telefon pada Jun yang dibocorkan bersama bekas pemimpin Kemboja Hun Sen apabila kedua-dua negara berada di ambang konflik bersenjata di sempadan.

Perdana Menteri berusia 39 tahun itu dilihat tunduk kepada Hun Sen, mencetuskan kemarahan dan bantahan yang menyebabkan kerajaan campurannya tergantung di hujung tanduk. Beliau telah memohon maaf dan berkata beliau ingin mengurangkan ketegangan dan menyelamatkan nyawa.

Pertempuran di sempadan meletus beberapa minggu selepas panggilan itu tetapi gencatan senjata kini sedang berkuatkuasa.

Paetongtarn boleh menjadi perdana menteri kelima dalam tempoh 17 tahun yang digantung tugas oleh Mahkamah Perlembagaan, menekankan peranan utamanya dalam pergelutan kuasa yang berlarutan di mana dinasti politik Shinawatra telah melalui dua rampasan kuasa tentera dan kejatuhan tiga kerajaannya.

Keputusan dijangka dibuat mulai 3 petang (0800 GMT) dan jika beliau digantung tugas, rundingan intensif dijangka berlaku sebelum parlimen memilih perdana menteri seterusnya, yang mungkin datang dari parti pemerintah Pheu Thai, gabungan rapuhnya, atau bahkan pembangkang.

"Melantik perdana menteri baru... akan menjadi sukar dan mungkin mengambil masa yang lama," kata Stithorn Thananithichot, seorang ahli sains politik di Universiti Chulalongkorn.