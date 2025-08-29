Amerika Syarikat berikrar ia tidak akan memainkan peranan secara langsung dalam ketegangan Thailand-Kemboja, sebaliknya menyokong mekanisme dalaman ASEAN bagi membawa keamanan dalam konflik itu, menurut laporan The Nation.
Komander United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM), Laksamana Samuel Paparo, menyifatkan pertikaian itu sebagai antara krisis “paling buruk” yang pernah dihadapi blok serantau tersebut.
Paparo berkata Presiden AS Donald Trump sejak awal telah memberi perhatian terhadap konflik itu dan mengiktiraf komitmen Thailand terhadap keamanan serta usaha Kemboja untuk mencapai gencatan senjata.
Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama media terpilih pada Persidangan Ketua-Ketua Pertahanan Indo-Pasifik (CHODs) ke-27 yang dianjurkan bersama USINDOPACOM dan Markas Angkatan Tentera Diraja Thailand di Hua Hin, Prachuap Khiri Khan.
“AS mengiktiraf kepimpinan ASEAN, peranan Malaysia, dan apa sahaja yang dilakukan AS hanyalah dalam bentuk perkongsian keupayaan, bukan peranan langsung dalam gencatan senjata,” katanya. Beliau menambah segala sokongan AS adalah berasaskan penghormatan terhadap pihak yang terlibat dan peranan ASEAN dalam keselamatan serantau.
Washington sebelum ini mengambil langkah tegas apabila Trump pada 26 Julai memberi amaran bahawa AS tidak akan memeterai perjanjian perdagangan dengan mana-mana pihak selagi pertempuran tidak dihentikan.
Amaran itu akhirnya membawa kepada persetujuan gencatan senjata tanpa syarat pada 28 Julai selepas rundingan di Malaysia, yang juga pengerusi ASEAN tahun ini.
Tarif AS terhadap Thailand dan Kemboja kemudian diturunkan daripada 36 peratus kepada 19 peratus pada 2 Ogos.
Walaupun gencatan senjata telah menghentikan pertempuran berdarah yang meragut puluhan nyawa dan memaksa lebih 100,000 orang berpindah, insiden terpencil seperti letupan periuk api masih berlaku di kawasan sempadan.
ASEAN kini dalam proses menyiapkan syarat rujukan bagi penempatan Pasukan Pemerhati ASEAN selepas lawatan pasukan pemerhati sementara (IOT) ke kawasan sempadan baru-baru ini.
Penganalisis politik Thitinan Pongsudhirak menyifatkan konflik Thailand-Kemboja sebagai “krisis paling buruk” yang pernah melanda ASEAN sejak penubuhannya pada 1967.
Menurutnya, gencatan senjata yang dicapai masih rapuh disebabkan sentimen nasionalisme yang tinggi di kedua-dua belah pihak, justeru beliau menggesa penempatan “pasukan pengaman ASEAN” bagi memastikan senjata benar-benar tidak lagi digunakan.