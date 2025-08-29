Amerika Syarikat berikrar ia tidak akan memainkan peranan secara langsung dalam ketegangan Thailand-Kemboja, sebaliknya menyokong mekanisme dalaman ASEAN bagi membawa keamanan dalam konflik itu, menurut laporan The Nation.

Komander United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM), Laksamana Samuel Paparo, menyifatkan pertikaian itu sebagai antara krisis “paling buruk” yang pernah dihadapi blok serantau tersebut.

Paparo berkata Presiden AS Donald Trump sejak awal telah memberi perhatian terhadap konflik itu dan mengiktiraf komitmen Thailand terhadap keamanan serta usaha Kemboja untuk mencapai gencatan senjata.

Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama media terpilih pada Persidangan Ketua-Ketua Pertahanan Indo-Pasifik (CHODs) ke-27 yang dianjurkan bersama USINDOPACOM dan Markas Angkatan Tentera Diraja Thailand di Hua Hin, Prachuap Khiri Khan.

“AS mengiktiraf kepimpinan ASEAN, peranan Malaysia, dan apa sahaja yang dilakukan AS hanyalah dalam bentuk perkongsian keupayaan, bukan peranan langsung dalam gencatan senjata,” katanya. Beliau menambah segala sokongan AS adalah berasaskan penghormatan terhadap pihak yang terlibat dan peranan ASEAN dalam keselamatan serantau.

Washington sebelum ini mengambil langkah tegas apabila Trump pada 26 Julai memberi amaran bahawa AS tidak akan memeterai perjanjian perdagangan dengan mana-mana pihak selagi pertempuran tidak dihentikan.