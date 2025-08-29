Dalam surat bertarikh 28 Ogos, Presiden Jawatankuasa Hak Asasi Manusia Kemboja (CHRC), Keo Ramy, merayu kepada Pengarah Institut Hak Asasi Manusia Sweden, Fredrik Malmberg, untuk mengkaji semula perjanjian tersebut dan memastikan perdagangan senjata Sweden selaras dengan prinsip hak asasi manusia yang dipegangnya sejak sekian lama, seperti dilaporkan oleh Thai PBS.

"Jualan seperti ini bukan sahaja akan menggugat keamanan dan keselamatan, malah menimbulkan risiko besar pesawat tersebut digunakan dalam tindakan agresif terhadap Kemboja, membahayakan penduduk awam dan mengancam kedaulatan negara," menurut surat itu.

CHRC menunjuk kepada insiden lalu di mana pesawat tentera Thailand didakwa digunakan dengan cara yang memudaratkan penduduk awam Kemboja, sambil menyatakan sebarang pemindahan pada masa hadapan boleh mendorong lagi keadaan untuk bertambah buruk.

Dengan menggunakan Piagam PBB dan Konvensyen Geneva, jawatankuasa itu berhujah bahawa Sweden mempunyai obligasi untuk mengelak daripada membenarkan potensi serangan. "Perkongsian pertahanan Sweden dengan Thailand berisiko dilihat bukan sebagai perdagangan neutral tetapi sebagai tindakan pembenaran," menurut kenyataan itu.