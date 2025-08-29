Dalam surat bertarikh 28 Ogos, Presiden Jawatankuasa Hak Asasi Manusia Kemboja (CHRC), Keo Ramy, merayu kepada Pengarah Institut Hak Asasi Manusia Sweden, Fredrik Malmberg, untuk mengkaji semula perjanjian tersebut dan memastikan perdagangan senjata Sweden selaras dengan prinsip hak asasi manusia yang dipegangnya sejak sekian lama, seperti dilaporkan oleh Thai PBS.
"Jualan seperti ini bukan sahaja akan menggugat keamanan dan keselamatan, malah menimbulkan risiko besar pesawat tersebut digunakan dalam tindakan agresif terhadap Kemboja, membahayakan penduduk awam dan mengancam kedaulatan negara," menurut surat itu.
CHRC menunjuk kepada insiden lalu di mana pesawat tentera Thailand didakwa digunakan dengan cara yang memudaratkan penduduk awam Kemboja, sambil menyatakan sebarang pemindahan pada masa hadapan boleh mendorong lagi keadaan untuk bertambah buruk.
Dengan menggunakan Piagam PBB dan Konvensyen Geneva, jawatankuasa itu berhujah bahawa Sweden mempunyai obligasi untuk mengelak daripada membenarkan potensi serangan. "Perkongsian pertahanan Sweden dengan Thailand berisiko dilihat bukan sebagai perdagangan neutral tetapi sebagai tindakan pembenaran," menurut kenyataan itu.
Jawatankuasa itu mengemukakan tiga permintaan: supaya Sweden membantah jualan jet pejuang tersebut, mendesak kerajaannya menjalankan penilaian risiko berasaskan hak asasi manusia yang telus sebelum sebarang kelulusan, dan menyokong mekanisme damai untuk menyelesaikan konflik sempadan tanpa melibatkan pertempuran tentera.
Surat itu juga membangkitkan isu 18 askar Kemboja yang kini ditahan di Thailand, dengan menyeru "pembebasan serta pemulangan mereka dengan segera dan tanpa syarat."
Kemboja menekankan bahawa rayuannya bukan sahaja berkaitan undang-undang antarabangsa malah soal kesedaran. "Menahan diri daripada mempersenjatai penceroboh bukan sekadar soal undang-undang antarabangsa, tetapi juga soal kesedaran," menurut kenyataan itu.