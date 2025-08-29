ASIA
2 min membaca
Gempa bumi melanda Segamat, kelima dalam tempoh seminggu
MetMalaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 22 kilometer timur laut dari Segamat pada kedalaman 10 kilometer.
Gempa bumi melanda Segamat, kelima dalam tempoh seminggu
Ini merupakan kejadian kelima yang direkodkan di negeri itu dalam tempoh lima hari / Facebook MetMalaysia / User Upload
29 Ogos 2025

Segamat, Johor sekali lagi digegarkan dengan gempa bumi, kali ini berukuran 3.4 magnitud pada jam 4.24 pagi, Jumaat (29 Ogos). Ini merupakan kejadian kelima yang direkodkan di negeri itu dalam tempoh lima hari.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 22 kilometer timur laut dari Segamat pada kedalaman 10 kilometer.

“Gegaran dirasai di Johor. Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan ini,” kata MetMalaysia dalam hantaran di Facebook. Orang awam yang merasai gegaran diminta mengisi borang soal selidik yang turut disediakan jabatan itu.

Menurut satu laporan Bernama, gegaran kecil di Segamat berpunca daripada pergerakan Sesar Mersing yang dikenal pasti kembali aktif meskipun tiada rekod gempa di kawasan berkenaan sebelum ini.

Pensyarah Kanan Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Dr Mohd Zamri Ramli dipetik sebagai berkata gempa bumi itu berlaku akibat pertembungan kerak bumi yang mewujudkan tekanan di sepanjang sesar sebelum melepaskan tenaga.

Disyorkan

Beliau yang juga anggota kumpulan penyelidikan eSEER menjelaskan, gegaran utama pada 24 Ogos lalu berukuran 4.1 magnitud diikuti dua gegaran susulan berukuran 2.8 dan 3.2 magnitud.

“Kejadian tiga gegaran dalam tempoh empat hari di Segamat membuktikan kewujudan lanjutan sesar aktif yang wajar dikaji dengan lebih mendalam,” katanya.

Tambah beliau, tekanan daripada pergerakan tektonik rantau ini termasuk Indonesia dan Filipina boleh mengaktifkan semula sesar lama di Semenanjung.

Justeru, data baharu seperti kejadian di Segamat perlu dimasukkan dalam peta bahaya seismik negara agar tahap risiko sebenar dapat dikenal pasti dengan lebih tepat.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us