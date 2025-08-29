Segamat, Johor sekali lagi digegarkan dengan gempa bumi, kali ini berukuran 3.4 magnitud pada jam 4.24 pagi, Jumaat (29 Ogos). Ini merupakan kejadian kelima yang direkodkan di negeri itu dalam tempoh lima hari.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 22 kilometer timur laut dari Segamat pada kedalaman 10 kilometer.

“Gegaran dirasai di Johor. Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan ini,” kata MetMalaysia dalam hantaran di Facebook. Orang awam yang merasai gegaran diminta mengisi borang soal selidik yang turut disediakan jabatan itu.

Menurut satu laporan Bernama, gegaran kecil di Segamat berpunca daripada pergerakan Sesar Mersing yang dikenal pasti kembali aktif meskipun tiada rekod gempa di kawasan berkenaan sebelum ini.

Pensyarah Kanan Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Dr Mohd Zamri Ramli dipetik sebagai berkata gempa bumi itu berlaku akibat pertembungan kerak bumi yang mewujudkan tekanan di sepanjang sesar sebelum melepaskan tenaga.