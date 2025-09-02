DUNIA
Lebih 800 maut gempa bumi di Afghanistan, Malaysia pantau keselamatan warganya
Malaysia mengesahkan tiada warganegaranya terjejas dalam kejadian gempa bumi berukuran 6.0 magnitud yang melanda timur Afghanistan berhampiran sempadan Pakistan lewat Ahad, 1 September 2025.
Mangsa gempa bumi sedang dievakuasi dengan helikopter tentera di Mazar Dara, wilayah Kunar, Afghanistan. (AP Photo/Wahidullah Kakar).
2 September 2025

Kementerian Luar Malaysia, melalui Pesuruhjaya Tingginya di Islamabad, mengeluarkan kenyataan media pada hari Isnin, menyatakan bahawa pihaknya kekal berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan di Pakistan dan terus memantau perkembangan situasi, lapor Bernama

Gempa tersebut mengakibatkan sekurang-kurangnya 800 maut dan kerosakan meluas di kawasan terbabit. Rakyat Malaysia yang berada atau melancong di kawasan terjejas di Pakistan dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi panduan keselamatan daripada pihak berkuasa tempatan, dan mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi.

Kementerian itu menekankan kepentingan pendaftaran melalui sistem eKonsular untuk mendapatkan sokongan dan komunikasi yang tepat pada masanya. Individu yang belum mendaftar amat digalakkan berbuat demikian.

Bantuan konsular boleh didapati di Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Islamabad di Plot No. 144–150, Street No. 17, Sector G-5, Diplomatic Enclave. Hubungan boleh dibuat melalui talian panas konsular di +92 51 207 2900 (sambungan 124, 125, atau 119) atau +92 51 283 3200, atau melalui e-mel ke mwislamabad@kln.gov.my.

Gempa bumi berlaku pada pukul 11:47 malam waktu tempatan (19:17 GMT) hari Ahad, dengan pusat gempa terletak 27 kilometer (16.7 batu) di timur-timur laut Jalalabad, Afghanistan. Gempa tersebut dicatatkan pada kedalaman 8 kilometer (5 batu) dan dikelaskan sebagai gempa bumi cetek yang cenderung mengakibatkan kerosakan lebih ketara. 

Gegaran dilaporkan dirasai secara meluas, termasuk di Islamabad, Pakistan, dengan lebih 1.2 juta orang mengalami gegaran kuat. Kerosakan ketara dilaporkan terutamanya di kawasan pergunungan yang terpencil.

Kementerian Luar Malaysia menegaskan komitmennya untuk memberikan kemas kini dan sokongan diperlukan kepada warganegaranya di kawasan tersebut memandangkan situasi masih berkembang.

SUMBER:TRT World and Agencies
