Kementerian Luar Malaysia, melalui Pesuruhjaya Tingginya di Islamabad, mengeluarkan kenyataan media pada hari Isnin, menyatakan bahawa pihaknya kekal berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan di Pakistan dan terus memantau perkembangan situasi, lapor Bernama.

Gempa tersebut mengakibatkan sekurang-kurangnya 800 maut dan kerosakan meluas di kawasan terbabit. Rakyat Malaysia yang berada atau melancong di kawasan terjejas di Pakistan dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi panduan keselamatan daripada pihak berkuasa tempatan, dan mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi.

Kementerian itu menekankan kepentingan pendaftaran melalui sistem eKonsular untuk mendapatkan sokongan dan komunikasi yang tepat pada masanya. Individu yang belum mendaftar amat digalakkan berbuat demikian.

Bantuan konsular boleh didapati di Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Islamabad di Plot No. 144–150, Street No. 17, Sector G-5, Diplomatic Enclave. Hubungan boleh dibuat melalui talian panas konsular di +92 51 207 2900 (sambungan 124, 125, atau 119) atau +92 51 283 3200, atau melalui e-mel ke mwislamabad@kln.gov.my.