Agong Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar, pada hari Sabtu mengarahkan tentera menghentikan rancangan membeli helikopter Black Hawk yang sudah berusia puluhan tahun, dengan menggambarkannya sebagai "keranda terbang."

"Adakah kita mahu letak juruterbang kita dalam keranda terbang? Fikirkan sendiri," kata Sultan Ibrahim semasa perbarisan di daerah Mersing, Johor, sempena ulang tahun ke-60 Rejimen Perkhidmatan Khas Malaysia.

Baginda memberi amaran kepada pemimpin tentera agar tidak mengulangi kesilapan seperti pada 1980-an, apabila Malaysia membeli 40 pesawat A-4PTM SkyHawk terpakai dari AS. Pesawat itu mengalami masalah penyelenggaraan yang buruk dan kadar kemalangan yang tinggi.

Utamakan keselamatan