ASIA
2 min membaca
Belia Malaysia protes di Parlimen
Belia Malaysia berarak ke Parlimen pada pagi Selasa, memohon menangguhkan penurunan had umur belia kepada 30 tahun berikutan kebimbangan ia akan menjejaskan kesinambungan kepimpinan generasi akan datang.
Belia Malaysia protes di Parlimen
Belia Malaysia protes di Parlimen pada 19 Ogos 2025 berkenaan penurunan had umur belia. Gambar dari Sekretariat MBM. / User Upload
20 jam yang lepas

KUALA LUMPUR—Pada pagi Selasa, satu protes aman yang terdiri daripada 41 pertubuhan belia telah berarak dari Tugu Negara menuju ke Parlimen, di mana Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim hadir untuk sesi Soal Jawab Perdana Menteri (PMQT). Perhumpunan aman ini berkaitan dengan penurunan had umur belia kepada 30 tahun yang akan berkuatkuasa pada 1 Januari 2026. 

Di dalam Parlimen, Jawatankuasa Bertindak Gabungan Pertubuhan Belia Malaysia yang diketuai oleh Presiden Majlis Belia Malaysia telah menyerahkan memorandum kepada Perdana Menteri untuk menyeru agar pelaksanaan had umur belia 30 tahun ditangguhkan dan mempertimbangkan semula pindaan terhadap Akta 668.

Sepanduk yang membawa mesej #JusticeForBelia dan #KajiAkta668 merujuk kepada pindaan terhadap Akta 668, iaitu Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007. Pindaan pada tahun 2019 telah mentakrifkan belia sebagai mereka yang berumur 30 tahun ke bawah dan bukan lagi 40 tahun. Pindaan itu dibuat berdasarkan perbandingan di peringkat antarabangsa, di mana Malaysia mentakrifkan had umur belia pada tahap paling tinggi, iaitu sehingga 40 tahun, jauh lebih tinggi daripada negara-negara benua Afrika dimana belia ditakrifkan sekitar umur 35 tahun.

Disyorkan

Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Hannah Yeoh, pernah menjelaskan bahawa pindaan ini hanya membabitkan transisi umur kepemimpinan dalam pertubuhan belia. Namun, ada yang khuatir bahawa pertubuhan-pertubuhan belia akan pupus jika pelaksanaan pindaan ini dilakukan tanpa mengambil kira isu-isu yang akan dihadapi oleh pertubuhan tersebut. 

Antara cadangan yang diberikan untuk menangani isu pindaan ini adalah dengan memperkenalkan Pemimpin Belia di dalam Akta 668, dimana ia merujuk kepada individu yang memegang jawatan dalam pertubuhan belia agar ditakrifkan sebagai individu yang berumur 15 hingga 35 tahun, dan belia secara am boleh ditakrifkan sebagai individu yang berumur 15 hingga 30 tahun.

SUMBER:TRT World
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us