Sebagai langkah tegas untuk memastikan tumpuan penuh kerajaan terhadap keutamaan nasional yang kritikal, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengenakan larangan sementara semua menteri kabinet daripada melakukan perjalanan ke luar negara kecuali urusan rasmi yang telah dijadualkan sebelumnya atau urusan yang diberikan pertimbangan khusus oleh jemaah menteri. Keputusan itu akan berkuatkuasa serta-merta.

Arahan tersebut, yang dikeluarkan semasa mesyuarat jemaah menteri pada hari Rabu bertujuan untuk mengutamakan penyempurnaan Bajet 2026 dan persiapan bagi penganjuran Sidang Kemuncak ASEAN oleh Malaysia bulan depan.

Jurucakap kerajaan dan Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, mengesahkan sekatan perjalanan serta-merta itu semasa taklimat pasca-Kabinet dengan menyatakan, “Semua lawatan luar negara oleh menteri ke negara asing dihentikan serta-merta kecuali mesyuarat rasmi yang telah dijadualkan terlebih dahulu.”