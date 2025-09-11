Sebagai langkah tegas untuk memastikan tumpuan penuh kerajaan terhadap keutamaan nasional yang kritikal, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengenakan larangan sementara semua menteri kabinet daripada melakukan perjalanan ke luar negara kecuali urusan rasmi yang telah dijadualkan sebelumnya atau urusan yang diberikan pertimbangan khusus oleh jemaah menteri. Keputusan itu akan berkuatkuasa serta-merta.
Arahan tersebut, yang dikeluarkan semasa mesyuarat jemaah menteri pada hari Rabu bertujuan untuk mengutamakan penyempurnaan Bajet 2026 dan persiapan bagi penganjuran Sidang Kemuncak ASEAN oleh Malaysia bulan depan.
Jurucakap kerajaan dan Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, mengesahkan sekatan perjalanan serta-merta itu semasa taklimat pasca-Kabinet dengan menyatakan, “Semua lawatan luar negara oleh menteri ke negara asing dihentikan serta-merta kecuali mesyuarat rasmi yang telah dijadualkan terlebih dahulu.”
Beliau menekankan keperluan para menteri untuk menumpukan perhatian pada pembentangan Bajet yang dijadualkan pada 10 Oktober dan Sidang Kemuncak ASEAN yang berprofil tinggi di Kuala Lumpur, yang memerlukan penyelarasan logistik dan diplomatik yang luas.
Malaysia bakal menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang dijadualkan berlangsung pada bulan Oktober di Kuala Lumpur dengan kehadiran Donald Trump. Turut dijangka hadir ialah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Di bawah pengerusian Malaysia dengan tema "Keterangkuman dan Kemampanan," Malaysia akan menjadi tuan rumah bagi salah satu perhimpunan terbesar dalam sejarah blok tersebut.