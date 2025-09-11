ASIA
Singapura bincang isu Gaza dengan Israel dan Palestin
Dalam panggilan telefon dengan Gideon Moshe Sa’ar, Vivian Balakrishnan menyatakan kebimbangan Singapura terhadap pengembangan operasi ketenteraan Israel di Gaza.
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyuarakan kebimbangan negaranya terhadap operasi ketenteraan Israel yang "berlebihan". / AFP
11 September 2025

Menteri Luar Singapura, Vivian Balakrishnan, telah mengadakan perbincangan berasingan dengan rakan sejawatnya dari Israel dan Palestin. Beliau menegaskan semula sokongan Singapura terhadap gencatan senjata, bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan penyelesaian dua negara, menurut CNA. Perbincangan ini berlaku berikutan serangan udara Israel di Doha yang telah dikutuk oleh Singapura sebagai "pelanggaran kedaulatan Qatar yang terang-terangan".

Dalam perbincangan secara berasingan dengan Gideon Moshe Sa’ar, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Israel pada hari Rabu, dan Dr Varsen Aghabekian Shahin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Ekspatriat Pihak Berkuasa Palestin (PA) pada hari Selasa,  Dr. Balakrishnan menyatakan kebimbangan mendalam terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan menekankan keperluan pembebasan semua tebusan tanpa syarat. 

Beliau menyeru kedua-dua pihak kembali ke meja rundingan bagi mencapai penyelesaian dua negara.

Ketika perbincangan dengan Dr Varsen, Dr. Balakrishnan menggariskan bantuan kemanusiaan Singapura bernilai lebih S$22 juta dan komitmen terhadap pembinaan kapasiti untuk rakyat Palestin. 

Dalam perbincangan dengan Menteri Luar Israel, beliau mengakui hak Israel untuk mempertahankan diri tetapi menggesa Israel memastikan bantuan kemanusiaan sampai tanpa halangan dan mengelakkan tindakan yang boleh menjejaskan proses keamanan. Beliau turut menyuarakan kebimbangan Singapura terhadap pengembangan operasi ketenteraan Israel di Gaza dengan menyatakan tindakan tentera yang dilakukan oleh Israel di Gaza sebagai “berlebihan”.

Beliau juga mengulangi kritikan Singapura terhadap serangan udara Israel di Doha yang dianggap menggugat usaha pengantaraan. Singapura kekal komited dalam menyokong usaha antarabangsa untuk meringankan krisis kemanusiaan dan menggalakkan penyelesaian politik yang mampan.

SUMBER:TRT World and Agencies
