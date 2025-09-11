Menteri Luar Singapura, Vivian Balakrishnan, telah mengadakan perbincangan berasingan dengan rakan sejawatnya dari Israel dan Palestin. Beliau menegaskan semula sokongan Singapura terhadap gencatan senjata, bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan penyelesaian dua negara, menurut CNA. Perbincangan ini berlaku berikutan serangan udara Israel di Doha yang telah dikutuk oleh Singapura sebagai "pelanggaran kedaulatan Qatar yang terang-terangan".

Dalam perbincangan secara berasingan dengan Gideon Moshe Sa’ar, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Israel pada hari Rabu, dan Dr Varsen Aghabekian Shahin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Ekspatriat Pihak Berkuasa Palestin (PA) pada hari Selasa, Dr. Balakrishnan menyatakan kebimbangan mendalam terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan menekankan keperluan pembebasan semua tebusan tanpa syarat.

Beliau menyeru kedua-dua pihak kembali ke meja rundingan bagi mencapai penyelesaian dua negara.