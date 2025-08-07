Menurut kajian terbaharu oleh sebuah kumpulan pemantau, ChatGPT akan memberitahu remaja berusia 13 tahun cara untuk mabuk dan mengambil dadah, mengajar mereka cara menyembunyikan gangguan pemakanan, malah menulis surat bunuh diri yang menyayat hati untuk ibu bapa jika diminta.

Kajian ini dilakukan berdasarkan lebih daripada tiga jam interaksi antara ChatGPT dan penyelidik yang berpura-pura sebagai remaja yang terdedah kepada risiko.

Walaupun chatbot ini biasanya memberikan amaran terhadap aktiviti berbahaya, ia tetap memberikan rancangan terperinci dan bersifat peribadi untuk penggunaan dadah, diet rendah kalori atau mencederakan diri.

Penyelidik di Pusat Countering Digital Hate juga mengulangi pertanyaan mereka secara besar-besaran dan mengklasifikasikan lebih separuh daripada 1,200 respons ChatGPT sebagai berbahaya.

"Kami ingin menguji batasan keselamatannya," kata Imran Ahmed, Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan tersebut. "Reaksi pertama yang terlintas adalah, ‘Ya Tuhan, tiada langsung batasan’. Batasan itu langsung tidak berkesan. Hampir tiada — jika ada pun, hanya sekadar alasan.’"

OpenAI, selepas melihat laporan tersebut pada hari Selasa, menyatakan usaha mereka masih berterusan untuk memperbaiki cara chatbot ini dapat "mengenal pasti dan bertindak balas dengan sewajarnya dalam situasi sensitif."

"Sebahagian perbualan dengan ChatGPT mungkin bermula dengan baik atau bersifat penerokaan, tetapi boleh beralih ke topik yang lebih sensitif," kata syarikat itu dalam satu kenyataan.

OpenAI tidak menjawab secara langsung penemuan laporan tersebut atau kesan ChatGPT terhadap remaja, tetapi menyatakan mereka memberi tumpuan untuk "memastikan senario seperti ini ditangani dengan betul" menggunakan alat untuk "mengesan tanda-tanda tekanan mental atau emosi dengan lebih baik" serta memperbaiki tingkah laku chatbot.

Kajian yang diterbitkan pada hari Rabu ini muncul ketika semakin ramai orang — baik dewasa mahupun kanak-kanak — beralih kepada chatbot kecerdasan buatan (AI) untuk mendapatkan maklumat, idea dan teman.

Menurut laporan JPMorgan Chase pada bulan Julai, kira-kira 800 juta orang, atau lebih kurang 10 peratus populasi dunia, menggunakan ChatGPT.

"Ia adalah teknologi yang berpotensi meningkatkan produktiviti dan kefahaman manusia secara besar-besaran," kata Ahmed. "Namun pada masa yang sama, ia juga boleh menjadi pemangkin kepada perkara yang lebih merosakkan dan berbahaya."

Ahmed berkata dia paling terkejut selepas membaca tiga surat bunuh diri yang penuh emosi dihasilkan oleh ChatGPT untuk profil palsu seorang gadis berusia 13 tahun — dengan satu surat khas untuk ibu bapanya dan yang lain untuk adik-beradik serta rakan-rakan.

"Saya mula menangis," katanya dalam satu temubual.

ChatGPT juga sering berkongsi maklumat bermanfaat, seperti talian krisis. OpenAI menyatakan ChatGPT dilatih untuk menggalakkan pengguna menghubungi profesional kesihatan mental atau orang tersayang jika mereka meluahkan hasrat untuk mencederakan diri.

Namun, apabila ChatGPT enggan menjawab soalan tentang topik berbahaya, penyelidik dapat mengelakkannya dengan mudah dan mendapatkan maklumat tersebut dengan alasan ia adalah "untuk pembentangan" atau untuk seorang rakan.

Risikonya sangat tinggi, walaupun hanya sebilangan kecil pengguna ChatGPT berinteraksi dengan chatbot ini dengan cara sedemikian.

Di Amerika Syarikat, lebih 70 peratus remaja beralih kepada chatbot AI untuk teman, dan separuh daripadanya menggunakan teman AI secara kerap, menurut kajian terbaharu oleh Common Sense Media, sebuah kumpulan yang mengkaji dan memperjuangkan penggunaan media digital secara bijak.

Ini adalah fenomena yang diakui oleh OpenAI. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Sam Altman, berkata bulan lepas bahawa syarikat sedang mengkaji "ketergantungan emosi yang berlebihan" terhadap teknologi ini, menggambarkannya sebagai "perkara yang sangat biasa" dalam kalangan anak muda.

"Orang terlalu bergantung pada ChatGPT," kata Altman dalam satu persidangan. "Ada anak muda yang berkata, ‘Saya tidak boleh membuat sebarang keputusan dalam hidup tanpa memberitahu ChatGPT segala perkara yang berlaku. Ia mengenali saya. Ia mengenali rakan-rakan saya. Saya akan lakukan apa sahaja yang dikatakannya.’ Perasaan itu sangat tidak menyenangkan bagi saya."

Altman berkata syarikat sedang "cuba memahami apa yang perlu dilakukan mengenainya."

Walaupun banyak maklumat yang dikongsi oleh ChatGPT boleh didapati di enjin carian biasa, Ahmed berkata terdapat perbezaan utama yang menjadikan chatbot lebih berbahaya dalam topik-topik berisiko.