Eksport semikonduktor Malaysia dikecualikan tarif AS — buat masa ini, kata menteri
Sebanyak 65% daripada eksport semikonduktor Malaysia ke AS datang daripada syarikat AS seperti Intel dan Texas Instruments yang beroperasi di Malaysia.
FOTO FAIL: Menurut Zafrul, Malaysia merupakan pengeksport semikonduktor keenam terbesar di dunia. / Reuters
20 jam yang lepas

Kuala Lumpur — Eksport semikonduktor Malaysia ke Amerika Syarikat kekal dikecualikan daripada tarif 100% yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, kata Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz pada Khamis.

Beliau memberitahu Parlimen bahawa pengecualian ini adalah sementara dan “tertakluk kepada semakan,” sambil memberi amaran bahawa ia boleh berubah bergantung kepada dasar semasa pentadbiran AS.

Malaysia merupakan pengeksport semikonduktor keenam terbesar di dunia, dengan 65% daripada eksport semikonduktornya ke AS datang daripada syarikat AS seperti Intel dan Texas Instruments yang beroperasi di Malaysia.

Zafrul berkata Putrajaya sedang mendapatkan penjelasan lanjut mengenai mekanisme tarif baharu itu selain bekerjasama dengan Dewan Perniagaan Malaysia-Amerika untuk menilai kesannya terhadap pembekal tempatan dan peluang pekerjaan.

SUMBER:TRT Global
