KAHERAH — Presiden Vietnam, Lương Cường, mengetuai delegasi peringkat tinggi ke ibu pejabat Liga Arab di Kaherah pada hari Isnin, menegaskan komitmen Vietnam untuk memperkukuh kerjasama yang lebih substantif dan efektif dengan Liga Arab serta negara-negara ahlinya, yang kebanyakannya merupakan rakan lama dan rakan ekonomi penting, menurut laporan Viet Nam News .

Dalam pertemuan dengan Setiausaha Agung Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, selepas upacara menaikkan bendera Vietnam di ibu pejabat Liga Arab, Presiden Cuong memuji peranan penting organisasi itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan, dan pembangunan di Timur Tengah, Afrika, dan seluruh dunia. Beliau menyatakan keyakinan bahawa Liga Arab akan terus mencapai kejayaan besar dalam membina komuniti Arab yang bersatu, makmur, dan dinamik.

Untuk memperkukuh hubungan dua hala, Presiden Cuong menyeru peningkatan keterlibatan politik dan diplomatik bagi memperdalam kepercayaan dan persefahaman bersama antara Vietnam dan negara-negara anggota Liga Arab. Beliau menekankan pentingnya melaksanakan perjanjian kerjasama sedia ada, terutamanya memorandum persefahaman antara Kementerian Luar Negeri Vietnam dan Sekretariat Liga Arab.

Pemimpin Vietnam itu juga menggesa kerjasama lebih erat dan sokongan bersama dalam forum pelbagai hala, termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. Menjawab cadangan Setiausaha Agung Gheit untuk meningkatkan kerjasama antara Liga Arab dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Presiden Cuong menegaskan kesediaan Vietnam menjadi penghubung antara kedua-dua blok serantau itu.