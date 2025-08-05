ASIA
Negara-negara Liga Arab merupakan rakan lama dan rakan ekonomi Vietnam.
Setiausaha Agung Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit. / Reuters
5 Ogos 2025

KAHERAH — Presiden Vietnam, Lương Cường, mengetuai delegasi peringkat tinggi ke ibu pejabat Liga Arab di Kaherah pada hari Isnin, menegaskan komitmen Vietnam untuk memperkukuh kerjasama yang lebih substantif dan efektif dengan Liga Arab serta negara-negara ahlinya, yang kebanyakannya merupakan rakan lama dan rakan ekonomi penting, menurut laporan Viet Nam News.  

Dalam pertemuan dengan Setiausaha Agung Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, selepas upacara menaikkan bendera Vietnam di ibu pejabat Liga Arab, Presiden Cuong memuji peranan penting organisasi itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan, dan pembangunan di Timur Tengah, Afrika, dan seluruh dunia. Beliau menyatakan keyakinan bahawa Liga Arab akan terus mencapai kejayaan besar dalam membina komuniti Arab yang bersatu, makmur, dan dinamik.  

Untuk memperkukuh hubungan dua hala, Presiden Cuong menyeru peningkatan keterlibatan politik dan diplomatik bagi memperdalam kepercayaan dan persefahaman bersama antara Vietnam dan negara-negara anggota Liga Arab. Beliau menekankan pentingnya melaksanakan perjanjian kerjasama sedia ada, terutamanya memorandum persefahaman antara Kementerian Luar Negeri Vietnam dan Sekretariat Liga Arab.  

Pemimpin Vietnam itu juga menggesa kerjasama lebih erat dan sokongan bersama dalam forum pelbagai hala, termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. Menjawab cadangan Setiausaha Agung Gheit untuk meningkatkan kerjasama antara Liga Arab dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Presiden Cuong menegaskan kesediaan Vietnam menjadi penghubung antara kedua-dua blok serantau itu.  

Setiausaha Agung Gheit menyambut baik lawatan bersejarah ini — yang pertama oleh ketua negara Vietnam — sebagai bukti komitmen kuat Vietnam terhadap Liga Arab dan persahabatan lama antara rakyat Vietnam dan Arab. Beliau menyatakan bahawa negara-negara Arab telah mengikuti perjuangan Vietnam untuk kemerdekaan sejak tahun 1950-an dan terinspirasi oleh ketabahannya.  

Gheit menghargai pendirian seimbang Vietnam dalam isu-isu global, termasuk sokongannya terhadap perjuangan rakyat Palestin selaras dengan undang-undang antarabangsa dan Piagam PBB.  

Mengukuhkan komitmen Liga Arab, Gheit berjanji untuk memajukan lagi kerjasama antara Vietnam dan 22 negara anggota Liga Arab. Lawatan ini menandakan langkah penting dalam memperkukuh hubungan diplomatik dan ekonomi antara Vietnam dan dunia Arab.  

