Jawatankuasa Kecemasan Gereja Keluarga Suci di Bandar Gaza menyatakan mereka akan kekal di kawasan gereja untuk menyokong paderi, biarawati serta orang awam yang berlindung di sana, meskipun Israel bersiap untuk melancarkan serangan baru bagi menduduki bandar tersebut.

Dalam satu kenyataan, jawatankuasa itu berkata keputusan mereka dibuat berdasarkan deklarasi bersama oleh Patriarkat Latin Jerusalem dan Patriarkat Greek Ortodoks Jerusalem yang memberi amaran mengenai tindakan tentera Israel yang bakal berlaku serta pesanan pemindahan yang berterusan.

"Sejak hari pertama peperangan, jawatankuasa telah bekerja tanpa henti untuk melayani mereka yang dipindahkan di dalam gereja dan komuniti di luarnya," menurut kenyataan Gereja Keluarga Suci.

"Kami memperbaharui komitmen untuk berdiri bersama Gereja, berganding bahu dengan paderi dan biarawati, demi kebaikan bersama komuniti."

Kenyataan bersama patriarkat yang dikeluarkan pada hari Selasa di Jerusalem menyatakan bahawa pegawai Israel telah mengumumkan rancangan "beberapa minggu lalu" untuk menawan Bandar Gaza.