Gereja Gaza ikrar kekal, Israel bersedia menjajah
Gereja Keluarga Suci menyatakan paderi dan biarawati akan kekal untuk menjaga mereka yang dipindahkan meskipun adanya amaran serangan.
Gereja Keluarga Suci rosak terkena serangan Israel. / Reuters
28 Ogos 2025

Jawatankuasa Kecemasan Gereja Keluarga Suci di Bandar Gaza menyatakan mereka akan kekal di kawasan gereja untuk menyokong paderi, biarawati serta orang awam yang berlindung di sana, meskipun Israel bersiap untuk melancarkan serangan baru bagi menduduki bandar tersebut.

Dalam satu kenyataan, jawatankuasa itu berkata keputusan mereka dibuat berdasarkan deklarasi bersama oleh Patriarkat Latin Jerusalem dan Patriarkat Greek Ortodoks Jerusalem yang memberi amaran mengenai tindakan tentera Israel yang bakal berlaku serta pesanan pemindahan yang berterusan.

"Sejak hari pertama peperangan, jawatankuasa telah bekerja tanpa henti untuk melayani mereka yang dipindahkan di dalam gereja dan komuniti di luarnya," menurut kenyataan Gereja Keluarga Suci.

"Kami memperbaharui komitmen untuk berdiri bersama Gereja, berganding bahu dengan paderi dan biarawati, demi kebaikan bersama komuniti."

Kenyataan bersama patriarkat yang dikeluarkan pada hari Selasa di Jerusalem menyatakan bahawa pegawai Israel telah mengumumkan rancangan "beberapa minggu lalu" untuk menawan Bandar Gaza.

Ia menyatakan laporan media menggambarkan "pengerahan tentera secara besar-besaran dan persiapan untuk serangan yang bakal berlaku."

"Perintah pemindahan sudah pun dikeluarkan untuk beberapa kejiranan di Bandar Gaza," kata para patriark tersebut.

Ratusan ribu orang awam masih kekal di Bandar Gaza, termasuk penganut Kristian yang berlindung di kawasan Greek Ortodoks Saint Porphyrius dan kawasan Gereja Keluarga Suci.

Ramai antara mereka "lemah dan kekurangan zat makanan akibat kesusahan sejak beberapa bulan lalu," menurut patriarkat itu, sambil memberi amaran bahawa melarikan diri ke selatan "tidak ubah seperti hukuman mati."

Jawatankuasa Gereja Keluarga Suci menekankan bahawa deklarasi mereka mencerminkan keputusan sendiri dan mengulangi pendirian patriarkat bahawa, seperti penduduk Gaza yang lain, mereka yang berlindung di dalam kemudahan gereja "perlu membuat keputusan berdasarkan suara hati mereka sendiri tentang apa yang akan dilakukan."

SUMBER:AA
