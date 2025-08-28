Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan Hospital Nasser di Khan Younis di Gaza pada 25 Ogos, sehingga meragut sekurang-kurangnya 20 nyawa termasuk anggota perubatan dan wartawan, selain mencederakan ramai yang lain.

Putrajaya menegaskan, tindakan menyasarkan hospital, wartawan serta petugas kemanusiaan jelas merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa, termasuk Konvensyen Geneva Keempat yang melarang serangan terhadap fasiliti perubatan dan media.

Malaysia turut menegaskan serangan tersebut merupakan jenayah perang yang tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman.