Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan Hospital Nasser di Khan Younis di Gaza pada 25 Ogos, sehingga meragut sekurang-kurangnya 20 nyawa termasuk anggota perubatan dan wartawan, selain mencederakan ramai yang lain.
Putrajaya menegaskan, tindakan menyasarkan hospital, wartawan serta petugas kemanusiaan jelas merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa, termasuk Konvensyen Geneva Keempat yang melarang serangan terhadap fasiliti perubatan dan media.
Malaysia turut menegaskan serangan tersebut merupakan jenayah perang yang tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman.
Dalam satu kenyataan pada Rabu, Kementerian Luar berkata serangan ke atas wartawan bukan sahaja jenayah kejam terhadap orang awam tidak berdosa, malah ia juga adalah serangan terhadap kebebasan media.
“Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), untuk segera bertindak dengan tegas bagi menghentikan kekejaman berterusan Israel serta memastikan rejim tersebut dipertanggungjawabkan sepenuhnya,” menurut kenyataan itu.
Putrajaya turut menekankan kepentingan melipatgandakan usaha ke arah keamanan yang menyeluruh, adil dan berkekalan, berlandaskan hak rakyat Palestin, termasuk penubuhan sebuah Negara Palestin yang merdeka dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu negara, berasaskan sempadan pra-1967.