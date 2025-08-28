PERANG GAZA
1 min membaca
Malaysia kecam serangan Israel ke atas Hospital Nasser
Putrajaya menegaskan, tindakan menyasarkan hospital, wartawan serta petugas kemanusiaan jelas merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa.
Malaysia kecam serangan Israel ke atas Hospital Nasser
Serangan Israel menyasarkan Hospital Nasser di selatan Gaza. / AA
28 Ogos 2025

Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan Hospital Nasser di Khan Younis di Gaza pada 25 Ogos, sehingga meragut sekurang-kurangnya 20 nyawa termasuk anggota perubatan dan wartawan, selain mencederakan ramai yang lain.

Putrajaya menegaskan, tindakan menyasarkan hospital, wartawan serta petugas kemanusiaan jelas merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa, termasuk Konvensyen Geneva Keempat yang melarang serangan terhadap fasiliti perubatan dan media.

Malaysia turut menegaskan serangan tersebut merupakan jenayah perang yang tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman.

Disyorkan

Dalam satu kenyataan pada Rabu, Kementerian Luar berkata serangan ke atas wartawan bukan sahaja jenayah kejam terhadap orang awam tidak berdosa, malah ia juga adalah serangan terhadap kebebasan media.

“Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), untuk segera bertindak dengan tegas bagi menghentikan kekejaman berterusan Israel serta memastikan rejim tersebut dipertanggungjawabkan sepenuhnya,” menurut kenyataan itu.

Putrajaya turut menekankan kepentingan melipatgandakan usaha ke arah keamanan yang menyeluruh, adil dan berkekalan, berlandaskan hak rakyat Palestin, termasuk penubuhan sebuah Negara Palestin yang merdeka dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu negara, berasaskan sempadan pra-1967.

SUMBER:TRT Global
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us