Selebriti Hollywood ternama, termasuk Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer dan Alfonso Cuaron, telah menyertai filem Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab, sebagai penerbit eksekutif, sekaligus memberi dorongan kepada drama berlatar belakang Gaza itu sebelum tayangan perdana dunianya di Festival Filem Venice pada 3 September.
Filem ini menyusun semula jam terakhir Hind Rajab yang berusia enam tahun. Pada Januari 2024, Hind menelefon sukarelawan Bulan Sabit Merah dari dalam sebuah kereta yang dipenuhi peluru setelah tentera Israel melepaskan tembakan ketika keluarganya sedang melarikan diri dari Bandar Gaza.
Dia kemudian ditemui meninggal dunia.
Filem ini menggunakan rakaman audio panggilan desperasi Hind ketika pasukan penyelamat cuba sampai kepadanya.
Israel mendakwa tiada tenteranya di kawasan itu pada masa kejadian, tetapi siasatan bebas oleh The Washington Post dan Sky News mengesahkan terdapat kereta kebal Israel di situ.
Al Jazeera memetakan 335 lubang peluru pada kereta keluarga itu.
Filem Four Daughters Ben Hania pernah dicalonkan untuk Anugerah Oscar tahun lalu. Beliau berkata: "Saya tidak boleh menerima dunia di mana seorang kanak-kanak meminta pertolongan tetapi tiada yang datang. Filem boleh memelihara memori. Filem boleh menentang amnesia. Semoga suara Hind Rajab didengari."
Filem ini diterbitkan oleh Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios) dan James Wilson (JW Films).
The Party Film Sales telah mendapatkan perjanjian pengedaran di seluruh Eropah, manakala CAA Media Finance mengendalikan pasaran Amerika Utara.
Tayangan perdana di Venice akan berlangsung ketika perang Gaza mendominasi latar belakang festival.
Suara Hind Rajab di Venice
Festival Filem Venice ke-82 dibuka minggu ini dengan perarakan biasa selebriti Hollywood, namun Gaza begitu menonjol di dalam dan di luar permaidani merah.
Protes pro-Palestin berkumpul di Lido menuntut penghentian pembunuhan beramai-ramai oleh Israel, sementara pembikin filem dan artis mengetengahkan penderitaan rakyat Palestin.
Antara filem yang paling dinantikan ialah The Voice of Hind Rajab, yang menyusun semula kisah benar seorang kanak-kanak perempuan enam tahun yang terbunuh oleh tembakan Israel pada Januari 2024 setelah merayu pertolongan melalui telefon dari dalam sebuah kereta yang dipenuhi peluru.
Pengarah Kaouther Ben Hania berkata dia mengalami "reaksi fizikal" apabila pertama kali mendengar suara Hind dalam talian, lantas terus menghentikan projek lain untuk meneruskan filem ini.
Ben Hania sengaja mengelakkan imej grafik, sebaliknya menumpukan pada "penantian, ketakutan, dan bunyi senyap yang tidak tertahan ketika pertolongan tidak tiba."
Pengarah festival Venice, Alberto Barbera, berkata barisan filem tahun ini berpijak di bumi yang nyata, dengan pembikin filem menangani isu seperti perang, penindasan dan pendudukan Palestin.
Suara kutukan, harga yang mahal…
Tahun lalu, sekumpulan pelakon dan penghibur Hollywood telah mendesak Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) mempertahankan ahlinya yang menghadapi apa yang mereka gambarkan sebagai "penindasan ala McCarthy" kerana meluahkan solidariti dengan rakyat Palestin.
Dalam surat terbuka, lebih 700 ahli salah satu kesatuan terbesar Hollywood itu menyeru kepimpinan mereka untuk mengutuk secara terbuka serangan Israel ke atas Gaza dan melindungi ahli yang menghadapi senarai hitam dalam industri itu disebabkan pandangan pro-Palestin mereka.
"Kami menuntut [kepimpinan kami] bersuara menentang sasaran dan pembunuhan rakyat Palestin yang tidak bersalah, pekerja kesihatan, dan rakan wartawan kami… dan menghapuskan sebarang kekaburan mengenai solidariti kami dengan pekerja, artis, dan yang tertindas di seluruh dunia," tulis surat itu.
Antara yang menandatangani surat itu termasuk figura terkenal seperti Mark Ruffalo, Cynthia Nixon, Susan Sarandon, Riz Ahmed, Rosie O'Donnell dan Common.
Tentera Israel telah memperolok-olokkan selebriti Amerika Billie Eilish dan Mark Ruffalo dengan menulis nama mereka pada cangkerang artileri yang digunakan dalam pembedilan Gaza, sebagai tindak balas kepada sokongan vokal bintang itu terhadap rakyat Palestin.
Imej yang tersebar dalam talian pada hari Isnin menunjukkan cangkerang 155mm dengan nama penyanyi pemenang Anugerah Grammy dan pelakon Hollywood itu ditulis dengan pen penanda, bersama dengan ejekan: "Anda boleh pergi ke Gaza."
Tindakan ini berlaku ketika kedua-dua selebriti itu telah lantang menuntut gencatan segera di Gaza dan akses kemanusiaan yang lebih besar ke kawasan itu, di mana Israel telah membunuh hampir 63,000 rakyat Palestin sejak Oktober 2023.