Selebriti Hollywood ternama, termasuk Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer dan Alfonso Cuaron, telah menyertai filem Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab, sebagai penerbit eksekutif, sekaligus memberi dorongan kepada drama berlatar belakang Gaza itu sebelum tayangan perdana dunianya di Festival Filem Venice pada 3 September.

Filem ini menyusun semula jam terakhir Hind Rajab yang berusia enam tahun. Pada Januari 2024, Hind menelefon sukarelawan Bulan Sabit Merah dari dalam sebuah kereta yang dipenuhi peluru setelah tentera Israel melepaskan tembakan ketika keluarganya sedang melarikan diri dari Bandar Gaza.

Dia kemudian ditemui meninggal dunia.

Filem ini menggunakan rakaman audio panggilan desperasi Hind ketika pasukan penyelamat cuba sampai kepadanya.

Israel mendakwa tiada tenteranya di kawasan itu pada masa kejadian, tetapi siasatan bebas oleh The Washington Post dan Sky News mengesahkan terdapat kereta kebal Israel di situ.

Al Jazeera memetakan 335 lubang peluru pada kereta keluarga itu.

Filem Four Daughters Ben Hania pernah dicalonkan untuk Anugerah Oscar tahun lalu. Beliau berkata: "Saya tidak boleh menerima dunia di mana seorang kanak-kanak meminta pertolongan tetapi tiada yang datang. Filem boleh memelihara memori. Filem boleh menentang amnesia. Semoga suara Hind Rajab didengari."

Filem ini diterbitkan oleh Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios) dan James Wilson (JW Films).

The Party Film Sales telah mendapatkan perjanjian pengedaran di seluruh Eropah, manakala CAA Media Finance mengendalikan pasaran Amerika Utara.

Tayangan perdana di Venice akan berlangsung ketika perang Gaza mendominasi latar belakang festival.

Suara Hind Rajab di Venice

Festival Filem Venice ke-82 dibuka minggu ini dengan perarakan biasa selebriti Hollywood, namun Gaza begitu menonjol di dalam dan di luar permaidani merah.

Protes pro-Palestin berkumpul di Lido menuntut penghentian pembunuhan beramai-ramai oleh Israel, sementara pembikin filem dan artis mengetengahkan penderitaan rakyat Palestin.