Israel telah membunuh lebih ramai wartawan dalam tempoh dua tahun berbanding mana-mana konflik di dunia ketika ini.
Peralatan yang digunakan oleh seorang wartawan yang terbunuh dalam serangan Israel pada Isnin di Kompleks Perubatan Nasser. / Reuters
28 Ogos 2025

Dunia tahu bahawa India dan Pakistan jarang sekali sependapat dalam isu antarabangsa, apatah lagi selepas kedua-dua negara melancarkan roket dan peluru berpandu terhadap satu sama lain hanya tiga bulan lalu pada Mei.

Apa yang mengejutkan adalah apabila kedua-dua negara jiran itu, yang memiliki senjata nuklear, mengeluarkan kenyataan pada Rabu mengecam pembunuhan wartawan di Gaza oleh Israel sambil menyifatkannya sebagai “kejam.

Islamabad dan New Delhi masing-masing mengeluarkan siaran akhbar susulan serangan Israel pada Isnin terhadap Kompleks Perubatan Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, yang meragut sekurang-kurangnya 47 nyawa rakyat Palestin, termasuk enam wartawan, sekali gus mencetuskan kecaman global.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menyifatkan serangan itu sebagai “tidak berperikemanusiaan dan kejam”, dan berkata tindakan berterusan yang menyasarkan orang awam serta wartawan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia antarabangsa, undang-undang kemanusiaan, serta kebebasan media.

Pakistan turut mengulangi gesaannya kepada masyarakat antarabangsa untuk “mempertanggungjawabkan Israel atas jenayah kejam ini dan mengambil langkah konkrit bagi menamatkan kekebalan Israel,” menurut kenyataan itu.

India pula menyatakan bahawa pembunuhan wartawan di Gaza adalah “mengejutkan dan amat dikesali”, sambil mengecam kehilangan nyawa orang awam dalam konflik tersebut.

“Pembunuhan wartawan yang berlaku adalah mengejutkan dan amat dikesali. India sentiasa mengecam kehilangan nyawa orang awam dalam konflik,” kata jurucakap Kementerian Luar India, Randhir Jaiswal dalam satu kenyataan.

Beliau menambah: “Kami difahamkan pihak berkuasa Israel telah memulakan siasatan.”

Pengkritik berhujah bahawa India, di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, semakin rapat dengan Israel walaupun negara itu secara tradisinya menyokong Palestin dan penyelesaian dua negara.

Modi juga antara pemimpin pertama yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Ciapannya di Twitter yang melabel Hamas sebagai “pengganas” menandakan peralihan dalam dasar India yang sebelum ini tidak melihat kumpulan pejuang Palestin itu sebagai organisasi pengganas secara rasmi.

Pembunuhan terbaharu dalam kalangan pengamal media di Gaza ini menjadikan jumlah wartawan Palestin yang maut akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 meningkat kepada 246 orang.

Israel telah membunuh lebih ramai wartawan dalam tempoh dua tahun ini berbanding mana-mana konflik di dunia ketika ini.

SUMBER:TRT World & Agencies
