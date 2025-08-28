Dunia tahu bahawa India dan Pakistan jarang sekali sependapat dalam isu antarabangsa, apatah lagi selepas kedua-dua negara melancarkan roket dan peluru berpandu terhadap satu sama lain hanya tiga bulan lalu pada Mei.

Apa yang mengejutkan adalah apabila kedua-dua negara jiran itu, yang memiliki senjata nuklear, mengeluarkan kenyataan pada Rabu mengecam pembunuhan wartawan di Gaza oleh Israel sambil menyifatkannya sebagai “kejam.

Islamabad dan New Delhi masing-masing mengeluarkan siaran akhbar susulan serangan Israel pada Isnin terhadap Kompleks Perubatan Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, yang meragut sekurang-kurangnya 47 nyawa rakyat Palestin, termasuk enam wartawan, sekali gus mencetuskan kecaman global.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menyifatkan serangan itu sebagai “tidak berperikemanusiaan dan kejam”, dan berkata tindakan berterusan yang menyasarkan orang awam serta wartawan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia antarabangsa, undang-undang kemanusiaan, serta kebebasan media.

Pakistan turut mengulangi gesaannya kepada masyarakat antarabangsa untuk “mempertanggungjawabkan Israel atas jenayah kejam ini dan mengambil langkah konkrit bagi menamatkan kekebalan Israel,” menurut kenyataan itu.

India pula menyatakan bahawa pembunuhan wartawan di Gaza adalah “mengejutkan dan amat dikesali”, sambil mengecam kehilangan nyawa orang awam dalam konflik tersebut.