Menteri Luar Turkiye Hakan Fidan telah menyatakan bahawa realiti genosid di Gaza telah diakui oleh dunia, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "cuba menyelindunginya."
Dalam satu temubual dengan sebuah saluran TV Turkiye, TGRT Haber, Fidan berkata isu Palestin merupakan "luka yang berdarah" untuk seluruh dunia dan menggesa dunia menghentikan kebuluran yang disebabkan oleh Israel di Gaza.
Menekankan bahawa AS mengubah pendiriannya mengenai serangan Israel ke atas Gaza, Fidan menyatakan Washington tidak lagi "secara terbuka mempertahankan Tel Aviv."
Sambil menunjuk kepada kekejaman Israel di wilayah Palestin itu, Fidan berkata pentadbiran Netanyahu tidak mempedulikan sebarang nilai kemanusiaan.
Israel telah membunuh hampir 63,000 rakyat Palestin di Gaza sejak Oktober 2023.
Genosid oleh Israel telah memusnahkan wilayah tersebut, yang sedang menghadapi kebuluran.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya yang dahulu, Yoav Gallant, atas tuduhan jenayah perang dan jenayah kemanusiaan di Gaza.
Israel juga berhadapan dengan kes pembunuhan beramai-ramai di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) berikutan perangnya ke atas wilayah tersebut.