Menteri Luar Turkiye Hakan Fidan telah menyatakan bahawa realiti genosid di Gaza telah diakui oleh dunia, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "cuba menyelindunginya."

Dalam satu temubual dengan sebuah saluran TV Turkiye, TGRT Haber, Fidan berkata isu Palestin merupakan "luka yang berdarah" untuk seluruh dunia dan menggesa dunia menghentikan kebuluran yang disebabkan oleh Israel di Gaza.

Menekankan bahawa AS mengubah pendiriannya mengenai serangan Israel ke atas Gaza, Fidan menyatakan Washington tidak lagi "secara terbuka mempertahankan Tel Aviv."

Sambil menunjuk kepada kekejaman Israel di wilayah Palestin itu, Fidan berkata pentadbiran Netanyahu tidak mempedulikan sebarang nilai kemanusiaan.