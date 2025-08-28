PERANG GAZA
1 min membaca
Netanyahu menyelindungi genosid di Gaza: Hakan Fidan
Menteri luar Turkiye menyatakan Israel sedang mengembangkan penjajahan jauh melebihi sempadan pada tahun 1967.
Netanyahu menyelindungi genosid di Gaza: Hakan Fidan
Rakyat Palestin berjalan di antara runtuhan di Jabaliya, Gaza, selepas serangan udara dan darat Zionis Israel. / AP
28 Ogos 2025

Menteri Luar Turkiye Hakan Fidan telah menyatakan bahawa realiti genosid di Gaza telah diakui oleh dunia, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "cuba menyelindunginya."

Dalam satu temubual dengan sebuah saluran TV Turkiye, TGRT Haber, Fidan berkata isu Palestin merupakan "luka yang berdarah" untuk seluruh dunia dan menggesa dunia menghentikan kebuluran yang disebabkan oleh Israel di Gaza.

Menekankan bahawa AS mengubah pendiriannya mengenai serangan Israel ke atas Gaza, Fidan menyatakan Washington tidak lagi "secara terbuka mempertahankan Tel Aviv."

Sambil menunjuk kepada kekejaman Israel di wilayah Palestin itu, Fidan berkata pentadbiran Netanyahu tidak mempedulikan sebarang nilai kemanusiaan.

Disyorkan

Israel telah membunuh hampir 63,000 rakyat Palestin di Gaza sejak Oktober 2023.

Genosid oleh Israel telah memusnahkan wilayah tersebut, yang sedang menghadapi kebuluran.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya yang dahulu, Yoav Gallant, atas tuduhan jenayah perang dan jenayah kemanusiaan di Gaza.

Israel juga berhadapan dengan kes pembunuhan beramai-ramai di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) berikutan perangnya ke atas wilayah tersebut.

SUMBER:AA
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us