Penyokong kelab bola sepak Turkiye, Galatasaray, menghantar mesej solidariti yang kuat kepada rakyat Palestin yang kelaparan di Gaza yang dilanda genosid dan kebuluran paksa Israel, menyokong Flotilla Sumud Global, usaha antarabangsa yang bertujuan memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza dan menyampaikan bantuan kemanusiaan.

Semasa perlawanan baru-baru ini, penyokong menunjukkan banner dan melaungkan sokongan untuk flotilla itu, dengan satu mesej yang bergema luas:

"Gaza, kami datang. Buka Lintasan Sempadan Rafah."

Tunjuk perasaan sokongan itu sejajar dengan seruan yang semakin meningkat di seluruh dunia untuk segera membuka pintu sempadan dan mengangkat sekatan maut Israel, yang telah menyebabkan kebuluran di Gaza.

Kebuluran paksa Israel telah membunuh 332 rakyat Palestin sejak 7 Oktober 2023, termasuk 124 kanak-kanak.

Sejak IPC (Pengelasan Fasa Keselamatan Makanan Bersepadu) yang disokong PBB secara rasmi mengisytiharkan kebuluran di Gaza pada 22 Ogos, kementerian kesihatan Gaza telah merekodkan 54 kematian tambahan akibat kebuluran paksa Israel, termasuk sembilan kanak-kanak.

Israel telah menutup semua pintu masuk Gaza ke bantuan sejak 2 Mac, meninggalkan konvoi terperangkap di sempadan.

Jawatankuasa Antarabangsa untuk Merobohkan Sekatan ke atas Gaza menyatakan bahawa "Flotilla Sumud Global" akan memulakan perjalanannya pada Ahad dari Barcelona, diikuti dengan perlepasan kedua pada Khamis dari Tunisia, untuk mencabar sekatan Israel terhadap enklaf Palestin itu.

Dalam satu kenyataan, jawatankuasa itu menggambarkan flotilla itu sebagai protes sedunia terhadap "kepungan dan genosid" di Gaza, dengan menuduh institusi antarabangsa "gagal dan terlibat".