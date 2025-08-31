Penyokong kelab bola sepak Turkiye, Galatasaray, menghantar mesej solidariti yang kuat kepada rakyat Palestin yang kelaparan di Gaza yang dilanda genosid dan kebuluran paksa Israel, menyokong Flotilla Sumud Global, usaha antarabangsa yang bertujuan memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza dan menyampaikan bantuan kemanusiaan.
Semasa perlawanan baru-baru ini, penyokong menunjukkan banner dan melaungkan sokongan untuk flotilla itu, dengan satu mesej yang bergema luas:
"Gaza, kami datang. Buka Lintasan Sempadan Rafah."
Tunjuk perasaan sokongan itu sejajar dengan seruan yang semakin meningkat di seluruh dunia untuk segera membuka pintu sempadan dan mengangkat sekatan maut Israel, yang telah menyebabkan kebuluran di Gaza.
Kebuluran paksa Israel telah membunuh 332 rakyat Palestin sejak 7 Oktober 2023, termasuk 124 kanak-kanak.
Sejak IPC (Pengelasan Fasa Keselamatan Makanan Bersepadu) yang disokong PBB secara rasmi mengisytiharkan kebuluran di Gaza pada 22 Ogos, kementerian kesihatan Gaza telah merekodkan 54 kematian tambahan akibat kebuluran paksa Israel, termasuk sembilan kanak-kanak.
Israel telah menutup semua pintu masuk Gaza ke bantuan sejak 2 Mac, meninggalkan konvoi terperangkap di sempadan.
Jawatankuasa Antarabangsa untuk Merobohkan Sekatan ke atas Gaza menyatakan bahawa "Flotilla Sumud Global" akan memulakan perjalanannya pada Ahad dari Barcelona, diikuti dengan perlepasan kedua pada Khamis dari Tunisia, untuk mencabar sekatan Israel terhadap enklaf Palestin itu.
Dalam satu kenyataan, jawatankuasa itu menggambarkan flotilla itu sebagai protes sedunia terhadap "kepungan dan genosid" di Gaza, dengan menuduh institusi antarabangsa "gagal dan terlibat".
Ia menekankan konvoi itu "bukan hanya bot simbolik yang membawa bantuan, tetapi mesej kemanusiaan yang kuat" yang mencerminkan tekad global untuk mengakhiri sekatan itu.
Seruan harapan
"Setiap kapal membawa seruan harapan untuk Gaza dan suara global yang menuntut pengakhiran segera sekatan dan ketidakadilan," menurut kenyataan itu.
Flotilla Sumud Global menyatukan empat inisiatif: Flotilla Sumud Maghreb, Pergerakan Global ke Gaza, Gabungan Flotilla Kebebasan, dan Sumud Nusantara.
Penganjur berkata usaha itu menyusuli percubaan sebelumnya untuk mencabar sekatan, termasuk kapal Turkiye Mavi Marmara pada 2010 dan misi kapal Al-Dhamir, Madleen, dan Handala tahun ini.
Pasukan tentera laut Israel memintas kapal bantuan Handala pada 26 Julai ketika ia menghampiri pantai Gaza dan mengiringinya ke Pelabuhan Ashdod.
Israel telah membunuh lebih 63,400 rakyat Palestin di Gaza sejak Oktober 2023.
Pada November lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan bekasnya Yoav Gallant atas jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di Gaza.