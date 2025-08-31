TÜRKİYE
Presiden Erdogan memperingati sejarah kepahlawanan dan perpaduan Turkiye pada Hari Kemenangan
Presiden Turkiye Erdogan menyambut Hari Kemenangan dalam satu mesej sebagai kemenangan kemerdekaan Turkiye dan perjuangan kepahlawanan untuk kebebasan serta perpaduan nasional.
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan telah mengadakan lawatan ke Makam Ataturk sempena Hari Kemenangan 30 Ogos dan Hari Angkatan Tentera Turkiye. / AA
31 Ogos 2025

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan mesej pada 30 Ogos, memperingati Hari Kemenangan, detik penting dalam sejarah Turkiye.

Erdogan, dalam mesej pada hari Sabtu, menggambarkan hari itu sebagai simbol kepercayaan teguh negara, semangat kepahlawanan, dan perjuangan kolektif untuk kebebasan dan kemerdekaan.

“Kemenangan Besar, yang dimenangi melalui semangat patriotik tentera heroik kita dan kehendak bersatu bangsa kita, mematahkan rantai penjajahan dan membuka jalan untuk kemerdekaan kita,” kata Erdogan.

Beliau menyatakan bahawa Hari Kemenangan bukan hanya kemenangan tentera tetapi juga “kebangkitan semula” bangsa Turkiye dan perjuangannya untuk kewujudan serta kemerdekaan abadi.

Di bawah kepimpinan bapa pengasas Republik Turkiye Mustafa Kemal Ataturk, kempen tentera, yang merupakan sebahagian daripada Serangan Besar, dilancarkan pada 26 Ogos 1922, mengesahkan kemerdekaan Turkiye dan dimuktamadkan pada 18 September tahun yang sama.

Ahli sejarah menekankan bahawa kemenangan itu, yang diperintahkan oleh Ataturk, mengisytiharkan tekad Turkiye untuk pemerintahan sendiri dan kehadirannya yang berkekalan di Anatolia.

Bangsa Turkiye ‘tidak pernah berkompromi mengenai kemerdekaannya’  

Presiden Erdogan menyatakan bahawa Hari Kemenangan membawa harapan bukan hanya kepada bangsa Turkiye tetapi juga kepada semua rakyat tertindas di bawah penjajahan.

“Dengan kemenangan ini, bangsa Turkiye sekali lagi mengisytiharkan kepada seluruh dunia bahawa bangsa ini tidak akan pernah dijajah, tidak akan pernah menerima penjajahan, dan tidak akan pernah berkompromi mengenai kemerdekaannya,” tegas Erdogan.

Beliau menekankan bahawa kemenangan itu telah menjadi simbol kuat cita-cita kemerdekaan untuk semua bangsa yang berjuang untuk kebebasan daripada penindasan.

Presiden menegaskan bahawa tugas bangsa adalah untuk membawa obor kemerdekaan ke arah masa depan yang lebih kuat dengan perpaduan dan solidariti.

“Pada hari yang penuh bermakna ini, saya mengenang dengan penuh rahmat para syahid terkasih yang mengorbankan nyawa untuk tanah air, terutama Ghazi Mustafa Kemal dan rakan-rakannya, dan dengan penuh penghargaan kepada para veteran yang heroik,” katanya menutup mesej.

SUMBER:TRT World and Agencies
