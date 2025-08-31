Presiden Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan mesej pada 30 Ogos, memperingati Hari Kemenangan, detik penting dalam sejarah Turkiye.

Erdogan, dalam mesej pada hari Sabtu, menggambarkan hari itu sebagai simbol kepercayaan teguh negara, semangat kepahlawanan, dan perjuangan kolektif untuk kebebasan dan kemerdekaan.

“Kemenangan Besar, yang dimenangi melalui semangat patriotik tentera heroik kita dan kehendak bersatu bangsa kita, mematahkan rantai penjajahan dan membuka jalan untuk kemerdekaan kita,” kata Erdogan.

Beliau menyatakan bahawa Hari Kemenangan bukan hanya kemenangan tentera tetapi juga “kebangkitan semula” bangsa Turkiye dan perjuangannya untuk kewujudan serta kemerdekaan abadi.

Di bawah kepimpinan bapa pengasas Republik Turkiye Mustafa Kemal Ataturk, kempen tentera, yang merupakan sebahagian daripada Serangan Besar, dilancarkan pada 26 Ogos 1922, mengesahkan kemerdekaan Turkiye dan dimuktamadkan pada 18 September tahun yang sama.

Ahli sejarah menekankan bahawa kemenangan itu, yang diperintahkan oleh Ataturk, mengisytiharkan tekad Turkiye untuk pemerintahan sendiri dan kehadirannya yang berkekalan di Anatolia.

Bangsa Turkiye ‘tidak pernah berkompromi mengenai kemerdekaannya’