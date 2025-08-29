Turkiye telah mengesahkan penggantungan sepenuhnya perdagangan dengan Israel, dengan menteri luar negari itu mengumumkan bahawa kapal-kapal Turkiye tidak lagi dibenarkan berlabuh di pelabuhan Israel dan pesawat Israel akan dinafikan akses ke ruang udara Turkiye.
Bercakap pada sesi khas Parlimen Turkiye pada hari Jumaat, Menteri Luar Hakan Fidan mendakwa Israel melakukan jenayah di Gaza yang beliau gambarkan sebagai "salah satu bab paling gelap dalam sejarah manusia."
"Selama dua tahun Israel telah melakukan jenayah genosid di Gaza, mengabaikan nilai-nilai asas manusia di depan mata dunia," kata Fidan.
Beliau menambah bahawa penentangan rakyat Palestin terhadap Israel akan "mengubah perjalanan sejarah, menjadi simbol bagi yang tertindas, dan menggegarkan asas-asas susunan lama yang sudah reput."
Fidan menolak sebarang cadangan yang melibatkan pemindahan rakyat Palestin dari Gaza, menekankan: "Tidak kira siapa yang mencadangkannya, pelan sedemikian adalah tidak sah bagi kami."
Menteri itu selanjutnya mengutuk tindakan Israel di luar Gaza, dengan menyebut serangan di Lubnan, Yaman, Syria dan Iran sebagai "tanda paling jelas mentaliti negara pengganas yang mencabar susunan antarabangsa."