Turkiye telah mengesahkan penggantungan sepenuhnya perdagangan dengan Israel, dengan menteri luar negari itu mengumumkan bahawa kapal-kapal Turkiye tidak lagi dibenarkan berlabuh di pelabuhan Israel dan pesawat Israel akan dinafikan akses ke ruang udara Turkiye.

Bercakap pada sesi khas Parlimen Turkiye pada hari Jumaat, Menteri Luar Hakan Fidan mendakwa Israel melakukan jenayah di Gaza yang beliau gambarkan sebagai "salah satu bab paling gelap dalam sejarah manusia."

"Selama dua tahun Israel telah melakukan jenayah genosid di Gaza, mengabaikan nilai-nilai asas manusia di depan mata dunia," kata Fidan.