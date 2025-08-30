Turkiye memperingati Hari Kemenangan ke-103 tahun, menandakan kejayaan penting dalam Pertempuran Dumlupinar pada 1922 menentang tentera Greek yang menceroboh wilayahnya.

Di bawah pimpinan bapa pengasas Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk, kempen ketenteraan yang merupakan sebahagian daripada Serangan Besar (Great Offensive) yang dilancarkan pada 26 Ogos 1922 itu mengunci kemerdekaan Turkiye dan dimuktamadkan pada 18 September tahun yang sama.

Ahli sejarah menekankan bahawa kemenangan itu, yang dipimpin oleh Ataturk, mengisytiharkan tekad Turkiye untuk pemerintahan sendiri serta kewujudan yang kekal di Anatolia.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut memperingati Hari Kemenangan rakyat Turki, dengan berkata ia bukan sahaja kemenangan untuk tentera tetapi juga “melambangkan kebangkitan bangsa kita, perjuangan untuk kewujudan, dan kemerdekaan yang abadi.”

“Tugas kita hari ini adalah untuk membawa obor kemerdekaan, yang dinyalakan pada 30 Ogos, ke arah masa depan yang lebih kukuh dalam kesatuan dan solidariti,” kata Erdogan pada Sabtu.

Ketua Persatuan Sejarah Turki, Yuksel Ozgen, menyamakan kemenangan itu dengan Manzikert pada tahun 1071, menyifatkannya sebagai pengisytiharan bahawa bangsa Turki akan kekal berakar di bumi Anatolia.

“Sama seperti Pertempuran Manzikert membuka pintu rantau ini dan memberi kita peluang membina ufuk serta tamadun baharu, begitu jugalah Serangan Besar dan kemenangan 30 Ogos mengisytiharkan kepada dunia bahawa bangsa Turki tetap berada di Anatolia, bahawa kita akan kekal, dan ini akan berterusan selama-lamanya,” kata Ozgen.