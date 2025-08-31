Tentera Turkiye lebih kuat berbanding sembilan tahun lalu ketika negara itu menewaskan percubaan rampasan kuasa, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu.

Angkatan Tentera Turkiye kini mempunyai kemampuan deteran yang lebih besar, ujar Erdogan pada Majlis Permulaan Kolej Perang Universiti Pertahanan Nasional dan Penyampaian Bendera di ibu negara, Ankara.

Beliau berkata mereka akan terus menyokong Tentera Turkiye dari segi personel, latihan, peralatan dan kemampuan teknologi.

"Baru minggu ini, kami membuat penghantaran yang sangat penting di (pengeluar pertahanan Turkiye) ASELSAN.

"Kami telah menyerahkan sistem Steel Dome, terdiri daripada 47 kenderaan, kepada tentera kita. Di TEKNOFEST Blue Homeland, kami menyaksikan kekuatan tentera laut kita dengan dekat," katanya.