Tentera Turkiye lebih kuat berbanding sembilan tahun lalu ketika negara itu menewaskan percubaan rampasan kuasa, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu.
Angkatan Tentera Turkiye kini mempunyai kemampuan deteran yang lebih besar, ujar Erdogan pada Majlis Permulaan Kolej Perang Universiti Pertahanan Nasional dan Penyampaian Bendera di ibu negara, Ankara.
Beliau berkata mereka akan terus menyokong Tentera Turkiye dari segi personel, latihan, peralatan dan kemampuan teknologi.
"Baru minggu ini, kami membuat penghantaran yang sangat penting di (pengeluar pertahanan Turkiye) ASELSAN.
"Kami telah menyerahkan sistem Steel Dome, terdiri daripada 47 kenderaan, kepada tentera kita. Di TEKNOFEST Blue Homeland, kami menyaksikan kekuatan tentera laut kita dengan dekat," katanya.
Menekankan kerjasama ketenteraan dengan Syria sejak penggulingan rejim Assad pada Disember 2024, Erdogan berkata Turkiye sedang mengembangkan kerjasama dengan jiran Syria itu merentasi spektrum luas, termasuk latihan ketenteraan.
"Saya percaya ikatan kuat yang telah dibina oleh personel tentera yang berkunjung dengan negara dan bangsa kita akan menduduki tempat penting dalam masa depan bersama kita.
"Kami akan sentiasa mengekalkan hubungan dengan mereka," tambah presiden Turkiye itu, sambil meluahkan harapan untuk projek bersama pada masa hadapan.
Rancangan rampasan kuasa tentera yang tewas pada 2016, yang mengorbankan 253 orang dan mencederakan 2,734 orang, telah direncanakan oleh kumpulan pengganas FETO.