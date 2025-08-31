TÜRKİYE
2 min membaca
Tentera Turkiye paling kuat dalam dekad ini: Presiden Erdogan
Presiden Erdogan berikrar akan terus menyokong Tentera Turkiye dari segi personel, latihan, peralatan dan kemampuan teknologi.
Tentera Turkiye paling kuat dalam dekad ini: Presiden Erdogan
Presiden Erdogan berucap di Konsert Khas Hari Kemenangan yang diadakan di Kompleks Presiden di Turkiye. / AA
31 Ogos 2025

Tentera Turkiye lebih kuat berbanding sembilan tahun lalu ketika negara itu menewaskan percubaan rampasan kuasa, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu.

Angkatan Tentera Turkiye kini mempunyai kemampuan deteran yang lebih besar, ujar Erdogan pada Majlis Permulaan Kolej Perang Universiti Pertahanan Nasional dan Penyampaian Bendera di ibu negara, Ankara.

Beliau berkata mereka akan terus menyokong Tentera Turkiye dari segi personel, latihan, peralatan dan kemampuan teknologi.

"Baru minggu ini, kami membuat penghantaran yang sangat penting di (pengeluar pertahanan Turkiye) ASELSAN.

"Kami telah menyerahkan sistem Steel Dome, terdiri daripada 47 kenderaan, kepada tentera kita. Di TEKNOFEST Blue Homeland, kami menyaksikan kekuatan tentera laut kita dengan dekat," katanya.

Disyorkan

Menekankan kerjasama ketenteraan dengan Syria sejak penggulingan rejim Assad pada Disember 2024, Erdogan berkata Turkiye sedang mengembangkan kerjasama dengan jiran Syria itu merentasi spektrum luas, termasuk latihan ketenteraan.

"Saya percaya ikatan kuat yang telah dibina oleh personel tentera yang berkunjung dengan negara dan bangsa kita akan menduduki tempat penting dalam masa depan bersama kita.

"Kami akan sentiasa mengekalkan hubungan dengan mereka," tambah presiden Turkiye itu, sambil meluahkan harapan untuk projek bersama pada masa hadapan.

Rancangan rampasan kuasa tentera yang tewas pada 2016, yang mengorbankan 253 orang dan mencederakan 2,734 orang, telah direncanakan oleh kumpulan pengganas FETO.

SUMBER:AA
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us