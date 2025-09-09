Kepala babi muncul di luar beberapa masjid sekitar Paris, kata pihak berkuasa, sambil menyatakan bahawa ia merupakan satu penghinaan terhadap umat Islam.

Polis Perancis telah melancarkan siasatan pada hari Selasa selepas kepala babi ditemui di luar beberapa masjid di wilayah Paris, kata ketua polis bandar itu.

"Segala usaha sedang dilakukan untuk mencari pelaku perbuatan keji ini," tulis Laurent Nunez di X.

Kepala-kepala tersebut ditemui di jalan raya awam di Paris dan tiga kawasan subbandar berhampiran, menurut pihak berkuasa tempatan.

Menteri Dalam Negeri, Bruno Retailleau, mengutuk tindakan tersebut dengan menyifatkannya sebagai "tidak masuk akal" dan "sama sekali tidak boleh diterima".

"Saya mahu rakan senegara kita yang beragama Islam dapat mengamalkan kepercayaan mereka dengan aman," katanya.