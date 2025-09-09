DUNIA
Kepala babi ditemui di luar beberapa masjid di Paris: polis
Rektor Masjid Besar Paris, Chems-Eddine Hafiz, mengutuk "tindakan Islamofobia" yang semakin meningkat sebagai satu peringkat baru yang membahayakan, serta menyeru kesedaran dan perpaduan nasional bagi menentang kebencian terhadap Muslim.
Kepala babi ditemui di luar beberapa masjid di Paris: polis
Menteri Dalam Negeri, Bruno Retailleau, menyifatkannya sebagai "tidak masuk akal" dan "sama sekali tidak boleh diterima" / AFP
9 September 2025

Kepala babi muncul di luar beberapa masjid sekitar Paris, kata pihak berkuasa, sambil menyatakan bahawa ia merupakan satu penghinaan terhadap umat Islam.

Polis Perancis telah melancarkan siasatan pada hari Selasa selepas kepala babi ditemui di luar beberapa masjid di wilayah Paris, kata ketua polis bandar itu.

"Segala usaha sedang dilakukan untuk mencari pelaku perbuatan keji ini," tulis Laurent Nunez di X.

Kepala-kepala tersebut ditemui di jalan raya awam di Paris dan tiga kawasan subbandar berhampiran, menurut pihak berkuasa tempatan.

Menteri Dalam Negeri, Bruno Retailleau, mengutuk tindakan tersebut dengan menyifatkannya sebagai "tidak masuk akal" dan "sama sekali tidak boleh diterima".

"Saya mahu rakan senegara kita yang beragama Islam dapat mengamalkan kepercayaan mereka dengan aman," katanya.

Kebangkitan kebencian terhadap Muslim

Chems-Eddine Hafiz, rektor Masjid Besar Paris, mengecam "tindakan Islamofobia" ini sebagai "satu tahap baharu dan menyedihkan dalam kebangkitan kebencian terhadap Muslim," sambil menyeru "kesedaran dan perpaduan nasional menentang trajektori berbahaya ini."

Perancis mempunyai populasi Muslim terbesar di Eropah, iaitu lebih 6 juta orang, yang menganggap babi sebagai haiwan yang tidak suci.

Beberapa negara EU melaporkan peningkatan "kebencian terhadap Muslim" sejak perang di Gaza bermula pada Oktober 2023, menurut Agensi Kesatuan Eropah bagi Hak Asasi.

Israel melancarkan perang genosid ke atas Gaza, membunuh lebih 64,000 rakyat Palestin sejak 7 Oktober 2023. Kekejaman Israel berterusan apabila Perdana Menteri Netanyahu mengancam enclave Palestin yang kecil dengan serangan yang lebih hebat di tengah sekatan yang berterusan.

