Singapura merosot lima anak tangga ke tempat ketujuh dalam kedudukan global daya tarikan bakat, sekaligus kehilangan statusnya sebagai peneraju teratas Asia kepada Hong Kong yang melonjak ke tangga keempat, lapor CNA.

Laporan tahunan terbaharu oleh Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Center mengetengahkan kelemahan Singapura dari segi perbelanjaan pendidikan awam—hanya 2.1% daripada KDNK, menduduki tempat ke-63 secara global—dan kos sara hidup yang tinggi, di mana ia berada di kedudukan ke-65.

Kemerosotan paling ketara dialami oleh Singapura adalah dalam pelaburan dan pembangunan, di mana negara itu jatuh dari tangga ke-22 pada tahun 2024 ke kedudukan ke-30.

Walaupun begitu, Singapura mengekalkan kekuatan dalam kesediaan bakat dengan menduduki tempat kedua. Negara itu cemerlang dalam kualiti pendidikan peringkat rendah dan menengah, purata graduan sains, serta keupayaan menarik profesional asing berkemahiran tinggi.

Sistem pendidikannya juga terus dipuji sebagai selaras dengan keperluan ekonomi kompetitif.