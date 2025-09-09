ASIA
2 min membaca
Singapura turun ke tangga ke-7 dalam daya saing bakat global
Antara faktor yang diungkapkan adalah kos sara hidup yang meningkat dan pemindahan organisasi ke negara-negara jiran.
Singapura turun ke tangga ke-7 dalam daya saing bakat global
Kemerosotan paling ketara oleh Singapura dalam pelaburan dan pembangunan, di mana negara jatuh dari tangga ke-22 pada tahun 2024 ke kedudukan ke-30. / AP
9 September 2025

Singapura merosot lima anak tangga ke tempat ketujuh dalam kedudukan global daya tarikan bakat, sekaligus kehilangan statusnya sebagai peneraju teratas Asia kepada Hong Kong yang melonjak ke tangga keempat, lapor CNA.

Laporan tahunan terbaharu oleh Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Center mengetengahkan kelemahan Singapura dari segi perbelanjaan pendidikan awam—hanya 2.1% daripada KDNK, menduduki tempat ke-63 secara global—dan kos sara hidup yang tinggi, di mana ia berada di kedudukan ke-65.

Kemerosotan paling ketara dialami oleh Singapura adalah dalam pelaburan dan pembangunan, di mana negara itu jatuh dari tangga ke-22 pada tahun 2024 ke kedudukan ke-30.

Walaupun begitu, Singapura mengekalkan kekuatan dalam kesediaan bakat dengan menduduki tempat kedua. Negara itu cemerlang dalam kualiti pendidikan peringkat rendah dan menengah, purata graduan sains, serta keupayaan menarik profesional asing berkemahiran tinggi.

Sistem pendidikannya juga terus dipuji sebagai selaras dengan keperluan ekonomi kompetitif.

Disyorkan

Pengarah  IMD, Arturo Bris, menyatakan faktor kos sara hidup yang meningkat merupakan sebab orang yang berbakat berhijrah kelaur dari Singapura. Profesor Misiek Psikorski, dekan pendidikan eksekutif di IMD menyatakan pemindahan organisasi ke negara jiran seperti Malaysia dan Vietnam sebagai penyebab kemerosotan tersebut. "Syarikat boleh mendapatkan tenaga kerja berkualiti setara dengan harga lebih rendah," ujar Profesor Misiek Piskorski.

Hong Kong dan Emiriah Arab Bersatu (UAE) muncul sebagai pesaing serantau yang kukuh dengan kedua-duanya memasuki sepuluh teratas. Hong Kong diiktiraf atas kecemerlangan akademik, manakala UAE unggul dengan sektor swasta yang sangat kompetitif.

Ekonomi Asia lain yang turut tersenarai termasuk Taiwan (ke-17), Malaysia (ke-25), Korea Selatan (ke-37), dan China (ke-38).

Walaupun menghadapi cabaran ini, IMD yakin Singapura mampu pulih dengan pelan strategi untuk menarik kembali bakat dan organisasi global.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us