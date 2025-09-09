PHNOM PENH – Kemboja telah merasmikan Lapangan Terbang Antarabangsa Techo bernilai AS$1.5 bilion, projek infrastruktur utama yang dijangka mengubah kapasiti penerbangan negara itu serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, lapor The Khmer Times.

Dibangunkan oleh Cambodia Airport Investment Company (CAIC) – usahasama antara Setiausaha Negara bagi Penerbangan Awam kerajaan dan Overseas Cambodian Investment Corporation – lapangan terbang baru ini dibina mengikut piawaian 4F, mampu menampung pesawat terbesar di dunia termasuk Airbus A380 dan Boeing 747.

Terletak 20 kilometer ke selatan Phnom Penh, lapangan terbang ini akan menggantikan terminal antarabangsa sedia ada ibu negara selepas hampir 65 tahun beroperasi.

Kemudahan ini antara yang terbesar seumpamanya di peringkat global, menduduki tangga kesembilan dalam kalangan lapangan terbang berkategori 4F di seluruh dunia. Pembukaannya dijangka meningkatkan dengan ketara keupayaan kargo udara, daya tarikan pelancongan, dan daya saing serantau Kemboja.