Kemboja rasmikan Lapangan Terbang Techo bernilai AS$1.5 bilion
Lapangan Terbang Antarabangsa Techo akan menjadi simbol kebangaan Kemboja yang akan menarik pelancong, pelabur, dan syarikat penerbangan dari serata dunia.
Krew kabin penerbangan komersial pertama yang mendarat menerima bunga daripada pegawai kerajaan di Lapangan Terbang Antarabangsa Techo, Kemboja. / AP
9 September 2025

PHNOM PENH – Kemboja telah merasmikan Lapangan Terbang Antarabangsa Techo bernilai AS$1.5 bilion, projek infrastruktur utama yang dijangka mengubah kapasiti penerbangan negara itu serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, lapor The Khmer Times.

Dibangunkan oleh Cambodia Airport Investment Company (CAIC) – usahasama antara Setiausaha Negara bagi Penerbangan Awam kerajaan dan Overseas Cambodian Investment Corporation – lapangan terbang baru ini dibina mengikut piawaian 4F, mampu menampung pesawat terbesar di dunia termasuk Airbus A380 dan Boeing 747.

Terletak 20 kilometer ke selatan Phnom Penh, lapangan terbang ini akan menggantikan terminal antarabangsa sedia ada ibu negara selepas hampir 65 tahun beroperasi.

Kemudahan ini antara yang terbesar seumpamanya di peringkat global, menduduki tangga kesembilan dalam kalangan lapangan terbang berkategori 4F di seluruh dunia. Pembukaannya dijangka meningkatkan dengan ketara keupayaan kargo udara, daya tarikan pelancongan, dan daya saing serantau Kemboja.

Disyorkan

Dibina dalam tiga fasa, lapangan terbang ini pada mulanya akan mengendalikan 15 juta penumpang setahun. Kapasitinya dijangka berganda menjelang 2030 dan mencecah 45 juta menjelang 2050.

Penganalisis dan pemimpin perniagaan menjangkakan projek ini akan merangsang pembangunan komersial dan hartanah di sepanjang jalan aksesnya serta menyokong penubuhan zon ekonomi khas berhampiran.

Perdana Menteri Hun Manet mengesahkan tapak lapangan terbang lama akan kekal milik kerajaan. 

Lapangan Terbang Antarabangsa Techo ini bakal menjadi hab pengangkutan serantau utama, mengukuhkan integrasi Kemboja dalam rantaian bekalan dan rangkaian perdagangan global.

