Anwar Ibrahim, Ferdinand Marcos Jr. bincang kerjasama dua hala dan ASEAN
Malaysia merupakan pengerusi ASEAN 2025 dan Filipina akan menjadi pengerusi untuk 2026.
Anwar Ibrahim dan Ferdinand Marcos pada Sidang ASEAN ke-46 di Malaysia pada bulan Mei. / Reuters
9 September 2025

Dalam perbualan telefon, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. membincangkan usaha memperkukuh hubungan dua hala dan meningkatkan kerjasama serantau di bawah kerangka ASEAN, lapor media tempatan.

Menurut catatan Facebook Anwar, perbualan di antara Malaysia dan Filipina juga menyentuh isu keselamatan serantau, pembangunan ekonomi, serta keperluan memperkukuh perpaduan dan kesepaduan ASEAN dalam menghadapi cabaran geopolitik semasa.

Mereka turut membincangkan perkembangan konflik Thailand-Kemboja dan usaha bersama yang perlu dilaksanakan sebagai sebahagian komitmen berterusan terhadap keamanan dan kestabilan serantau," katanya.

Malaysia bakal menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan Sidang Kemuncak Berkaitan yang akan datang, yang dijadualkan berlangsung pada bulan Oktober di Kuala Lumpur. Di bawah pengerusiannya dan tema "Keterangkuman dan Kemampanan," Malaysia akan menjadi tuan rumah bagi salah satu perhimpunan terbesar dalam sejarah blok tersebut.


