Dalam perbualan telefon, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. membincangkan usaha memperkukuh hubungan dua hala dan meningkatkan kerjasama serantau di bawah kerangka ASEAN, lapor media tempatan.

Menurut catatan Facebook Anwar, perbualan di antara Malaysia dan Filipina juga menyentuh isu keselamatan serantau, pembangunan ekonomi, serta keperluan memperkukuh perpaduan dan kesepaduan ASEAN dalam menghadapi cabaran geopolitik semasa.

Mereka turut membincangkan perkembangan konflik Thailand-Kemboja dan usaha bersama yang perlu dilaksanakan sebagai sebahagian komitmen berterusan terhadap keamanan dan kestabilan serantau," katanya.