Pada petang Jumaat, Mahkamah Perlembagaan Thailand melucutkan Paetongtan Shinawatra daripada jawatannya sebagai perdana menteri Thailand, menurut Thai PBS. Beliau didapat bersalah melakukan perbuatan salah laku etika semasa perbualan dengan Presiden Senat Kemboja, Hun Sen, berikutan pertempuran sempadan maut antara kedua-dua negara.
Keputusan itu bermaksud keseluruhan Kabinetnya juga turut dibuang jawatan.
Mahkamah berkata kenyataannya melanggar standard etika yang dijangkakan daripada seorang perdana menteri yang sedang berkhidmat dan merupakan salah guna kuasa.
Pemerintahannya secara praktikalnya tamat pada 1 Julai lalu, apabila mahkamah piagam mengarahkan beliau digantung daripada tugas, sementara menunggu hasil siasatannya.
Paetongtarn, anak bongsu bekas perdana menteri Thaksin Shinawatra, menjadi individu termuda Thailand dan hanya wanita kedua memegang jawatan itu, selepas mak ciknya, Yingluck Shinawatra.
Beliau mengangkat sumpah tahun lalu, berikutan perkenan diraja, pada 18 Ogos dan menjadi ahli ketiga keluarga Shinawatra mengetuai negara.
Sekumpulan 36 senator membentangkan petisyen kepada Mahkamah Perlembagaan, meminta semakan kandungan rakaman perbualannya dengan Hun Sen, mendakwa apa yang dikatakannya sebagai salah laku etika yang serius dan ketidakjujuran.
Perbualan yang dibocorkan oleh pihak Hun Sen itu bermula dengan kedua-dua pemimpin itu bertukar-tukar salam kesihatan, sebelum membincangkan pertikaian sempadan, yang menjejaskan hubungan antara Thailand dan Kemboja.
Bercakap melalui penterjemah, Paetongtarn berkata beliau dan Hun Sen berkongsi keinginan yang sama untuk keamanan antara negara mereka.
Memanggil Hun Sen sebagai "pak cik", beliau mendesaknya supaya tidak endahkan kritikan daripada "penentang", khususnya merujuk kepada komander Wilayah Tentera Darat Kedua Thailand.
"Selepas mendengar apa yang dia katakan, saya tidak mahu awak kecewa kerana, sebenarnya, ia bukan niat kami," katanya, sambil menambah "Dia boleh melakukan segala-galanya untuk membuat dirinya kelihatan pandai, tetapi apa yang dia katakan tidak memberi manfaat kepada negara."
Beliau merujuk kepada Leftenan Jeneral Boonsin Padklang, yang memerintah wilayah timur laut Thailand.
Kemarahan orang awam semakin menjadi-jadi apabila kedengaran dalam perbualan tersebut bahawa Paetongtarn meminta Hun Sen memberitahunya apa yang dia mahu, dan bahawa dia sanggup melakukan apa sahaja yang diminta.
Selepas klip itu tular, Paetongtarn mempertahankan dirinya pada taklimat akhbar, berkata beliau menggunakan "pendekatan luar rekod dalam perbualan peribadi" untuk mengurangkan ketegangan.
"Teknik itu tidak sepatutnya didedahkan," katanya. "Saya rasa saya mempunyai matlamat untuk mengekalkan keamanan negara... Saya menggunakan kata-kata lembut," tambahnya, sambil menyatakan bahawa beliau biasanya memanggil Hun Sen sebagai "pak cik" dalam perbualan peribadi.
Beliau menjelaskan bahawa ia adalah panggilan telefon peribadi, yang bertujuan untuk mengekalkan keamanan dan melindungi kedaulatan Thailand.
Dalam pembelaannya, beliau berhujah bahawa tindakannya tidak merosakkan maruah jawatannya dan perbualan itu tidak mengandungi sebarang cadangan untuk memperdagangkan kepentingan Thailand untuk kepentingan kuasa asing.
Beliau juga mendakwa bahawa niatnya adalah untuk mendorong pihak Kemboja mendedahkan jangkaan mereka terlebih dahulu, menggunakan strategi rundingan berasaskan soalan dan berasaskan minat untuk menyelesaikan konflik.