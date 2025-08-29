Pada petang Jumaat, Mahkamah Perlembagaan Thailand melucutkan Paetongtan Shinawatra daripada jawatannya sebagai perdana menteri Thailand, menurut Thai PBS. Beliau didapat bersalah melakukan perbuatan salah laku etika semasa perbualan dengan Presiden Senat Kemboja, Hun Sen, berikutan pertempuran sempadan maut antara kedua-dua negara.

Keputusan itu bermaksud keseluruhan Kabinetnya juga turut dibuang jawatan.

Mahkamah berkata kenyataannya melanggar standard etika yang dijangkakan daripada seorang perdana menteri yang sedang berkhidmat dan merupakan salah guna kuasa.

Pemerintahannya secara praktikalnya tamat pada 1 Julai lalu, apabila mahkamah piagam mengarahkan beliau digantung daripada tugas, sementara menunggu hasil siasatannya.

Paetongtarn, anak bongsu bekas perdana menteri Thaksin Shinawatra, menjadi individu termuda Thailand dan hanya wanita kedua memegang jawatan itu, selepas mak ciknya, Yingluck Shinawatra.

Beliau mengangkat sumpah tahun lalu, berikutan perkenan diraja, pada 18 Ogos dan menjadi ahli ketiga keluarga Shinawatra mengetuai negara.

Sekumpulan 36 senator membentangkan petisyen kepada Mahkamah Perlembagaan, meminta semakan kandungan rakaman perbualannya dengan Hun Sen, mendakwa apa yang dikatakannya sebagai salah laku etika yang serius dan ketidakjujuran.

Perbualan yang dibocorkan oleh pihak Hun Sen itu bermula dengan kedua-dua pemimpin itu bertukar-tukar salam kesihatan, sebelum membincangkan pertikaian sempadan, yang menjejaskan hubungan antara Thailand dan Kemboja.

Bercakap melalui penterjemah, Paetongtarn berkata beliau dan Hun Sen berkongsi keinginan yang sama untuk keamanan antara negara mereka.