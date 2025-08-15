Dalam temu ramah oleh Bernama, penasihat utama kerajaan Bangladesh, Prof Dr Muhammad Yunus, menyatakan industri halal tidak terhad kepada negara-negara majoriti Muslim sahaja, malah merangkumi potensi pasaran sebanyak dua bilion umat Islam di seluruh dunia. Beliau berada di Malaysia dari 11-14 Ogos atas undangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Untuk mempercepatkan kerjasama, Yunus menjemput pelabur Malaysia melawat Bangladesh bagi meneroka peluang, sambil memberi jaminan bahawa kerajaan akan menyediakan segala kemudahan, termasuk tenaga kerja mahir.
"Bangladesh bersedia menyediakan semua kemudahan yang diperlukan untuk pelabur, terutamanya tenaga kerja untuk pengeluaran halal," katanya. "Syarikat-syarikat Malaysia boleh mendirikan kilang di sini dan meningkatkan operasi—kami akan memastikan prosesnya berjalan lancar."
Beliau menekankan bahawa kos tenaga kerja yang kompetitif di Bangladesh boleh menjadi penyelesaian kepada kekurangan pekerja di Malaysia, malah mencadangkan agar pengeluar Malaysia memindahkan pengeluaran ke Bangladesh sambil masih mempunyai akses kepada pasaran domestik yang melebihi 170 juta penduduk.
Lebih daripada halal: Memperluas hubungan perdagangan
Walaupun pengeluaran halal menjadi fokus utama, Yunus turut menyebut potensi kerjasama dalam bidang pakaian, semikonduktor, perkhidmatan digital, dan ekonomi maritim.
Semasa lawatannya di Malaysia, beliau bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk meninjau perkembangan hubungan dua hala, termasuk perdagangan, tenaga kerja, pendidikan, dan kerjasama pertahanan. Yunus juga mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat besar Malaysia seperti Proton, Sunway Group, dan Axiata.
Bangladesh merupakan rakan dagang kedua terbesar Malaysia di Asia Selatan, dengan jumlah perdagangan dua hala mencecah $2.92 bilion pada 2024, meningkat 5.1% berbanding tahun sebelumnya. Eksport utama Malaysia termasuk produk petroleum dan minyak sawit, manakala Bangladesh mengeksport tekstil dan barangan pembuatan.
Dengan sektor halal dijangka berkembang pesat, kedua-dua negara berhasrat untuk memperdalam kerjasama ekonomi, menggabungkan kekuatan masing-masing untuk meraih bahagian pasaran global yang lebih besar.