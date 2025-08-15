Dalam temu ramah oleh Bernama, penasihat utama kerajaan Bangladesh, Prof Dr Muhammad Yunus, menyatakan industri halal tidak terhad kepada negara-negara majoriti Muslim sahaja, malah merangkumi potensi pasaran sebanyak dua bilion umat Islam di seluruh dunia. Beliau berada di Malaysia dari 11-14 Ogos atas undangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Untuk mempercepatkan kerjasama, Yunus menjemput pelabur Malaysia melawat Bangladesh bagi meneroka peluang, sambil memberi jaminan bahawa kerajaan akan menyediakan segala kemudahan, termasuk tenaga kerja mahir.

"Bangladesh bersedia menyediakan semua kemudahan yang diperlukan untuk pelabur, terutamanya tenaga kerja untuk pengeluaran halal," katanya. "Syarikat-syarikat Malaysia boleh mendirikan kilang di sini dan meningkatkan operasi—kami akan memastikan prosesnya berjalan lancar."

Beliau menekankan bahawa kos tenaga kerja yang kompetitif di Bangladesh boleh menjadi penyelesaian kepada kekurangan pekerja di Malaysia, malah mencadangkan agar pengeluar Malaysia memindahkan pengeluaran ke Bangladesh sambil masih mempunyai akses kepada pasaran domestik yang melebihi 170 juta penduduk.

Lebih daripada halal: Memperluas hubungan perdagangan