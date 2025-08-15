Satu delegasi ASEAN peringkat tinggi yang diketuai Menteri Luar Malaysia, Mohamad Hasan, akan ke Myanmar pada 19 September untuk membincangkan rancangan pilihan raya yang dicadangkan oleh kerajaan tentera dan menilai sama ada ia mampu membawa keamanan berkekalan, menurut laporan Bernama.

Delegasi yang akan dianggotai oleh diplomat kanan dari Indonesia, Filipina dan Thailand bertujuan memastikan pilihan raya, yang dijangka diadakan hujung tahun ini akan dilaksanakan dengan telus dan merangkumi semua pihak.

Para menteri akan berunding dengan pemangku presiden Myanmar untuk menekankan kepatuhan terhadap Konsensus Lima Titik ASEAN, iaitu pelan damai yang menuntut penghentian segera keganasan, dialog bermakna dengan kumpulan pembangkang serta akses bantuan tanpa halangan.

Hasil daripada lawatan ini akan dibentangkan pada Sidang Kemuncak ASEAN Oktonber di Kuala Lumpur, di mana para pemimpin akan menentukan langkah seterusnya dalam pendekatan blok itu terhadap Myanmar.