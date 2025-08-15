Vietnam menolak laporan tahunan terkini Jabatan Negara AS mengenai hak asasi manusia, menyifatkannya sebagai "tidak disahkan" dan "tidak tepat," sambil menegaskan komitmen negara itu dalam melindungi kebebasan asasi, menurut laporan Viet Nam News .

Laporan Country Reports on Human Rights Practices 2024, yang dikeluarkan pada 12 Ogos, termasuk penilaian terhadap rekod hak asasi Vietnam. Namun, pegawai Vietnam menolak dapatan tersebut dengan alasan dokumen itu gagal mengakui kemajuan yang dicapai negara itu.

Phạm Thu Hang, jurucakap Kementerian Luar Negeri Vietnam, menyatakan, "Kami kesal kerana laporan AS mengandungi penilaian berat sebelah berdasarkan maklumat yang tidak disahkan, yang tidak menggambarkan pencapaian sebenar Vietnam dalam hak asasi manusia."

Hang menekankan bahawa Perlembagaan Vietnam menjamin hak dan kebebasan asasi, yang dilindungi lagi melalui undang-undang dan dasar negara.