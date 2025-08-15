ASIA
Vietnam tolak laporan hak asasi AS sebagai 'tidak tepat dan berprasangka'
Vietnam menegaskan hak asasi manusia adalah sebahagian dari Perlembagaan negara itu.
Walaupun Vietnam negara yang ditadbir oleh parti komunis, Perlembagaannya menjamin hak dan kebebasan asasi. / AP
15 Ogos 2025

Vietnam menolak laporan tahunan terkini Jabatan Negara AS mengenai hak asasi manusia, menyifatkannya sebagai "tidak disahkan" dan "tidak tepat," sambil menegaskan komitmen negara itu dalam melindungi kebebasan asasi, menurut laporan Viet Nam News.  

Laporan Country Reports on Human Rights Practices 2024, yang dikeluarkan pada 12 Ogos, termasuk penilaian terhadap rekod hak asasi Vietnam. Namun, pegawai Vietnam menolak dapatan tersebut dengan alasan dokumen itu gagal mengakui kemajuan yang dicapai negara itu.  

Phạm Thu Hang, jurucakap Kementerian Luar Negeri Vietnam, menyatakan, "Kami kesal kerana laporan AS mengandungi penilaian berat sebelah berdasarkan maklumat yang tidak disahkan, yang tidak menggambarkan pencapaian sebenar Vietnam dalam hak asasi manusia."  

Hang menekankan bahawa Perlembagaan Vietnam menjamin hak dan kebebasan asasi, yang dilindungi lagi melalui undang-undang dan dasar negara.  

"Hak asasi manusia menjadi teras strategi pembangunan Vietnam. Kerajaan memastikan semua rakyat menikmati manfaat kemajuan, tanpa meninggalkan sesiapa di belakang," tambahnya.  

Hang menyatakan kesediaan Vietnam untuk terlibat dalam "perbincangan terus terang dan membina" dengan Washington bagi menangani perbezaan dan memperkukuh hubungan dua hala.  

Kenyataan ini dikeluarkan ketika Vietnam dan AS berusaha memperdalam perkongsian strategik komprehensif mereka, yang memberi tumpuan kepada kerjasama ekonomi dan kestabilan serantau.  

Vietnam kekal berpegang kepada dasar berpusatkan rakyat dan terus mempromosikan hak asasi manusia melalui reformasi undang-undang dan sosial, kata jurucakap itu. 

