Pasukan pemerhati ASEAN tinjau sempadan Kemboja-Thailand
Lawatan pasukan pemerhati ASEAN diketuai oleh atase tentera Malaysia ke Kemboja.
Bendera ASEAN dan negara-negara ASEAN. / Reuters
15 Ogos 2025

Satu pasukan pemerhati sementara Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) melawat kawasan sempadan di antara Kemboja dan Thailand pada hari Khamis, susulan ketegangan baru-baru ini yang mencetuskan pertempuran bersenjata sebelum kedua-dua negara bersetuju dengan gencatan senjata, seperti dilaporkan oleh Xinhua.  

Delegasi itu diketuai oleh atase tentera Malaysia ke Kemboja dan dianggotai wakil tentera dari Brunei, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Menurut jurucakap Kementerian Pertahanan Kemboja, Lt. Jen. Maly Socheata, pasukan itu meninjau beberapa kampung di wilayah Banteay Meanchey, di mana tentera Thailand memasang kawat berduri serta tayar sebagai halangan, selain memeriksa pos kawalan sempadan utama.  

Socheata sekali lagi menyeru Thailand untuk menghormati semangat gencatan senjata dan menyelesaikan pertikaian secara damai berdasarkan undang-undang antarabangsa. 

“Kemboja menggesa Thailand mematuhi gencatan senjata bagi memastikan penyelesaian yang adil dan saksama, demi keamanan serta kemakmuran bersama kedua-dua negara dan rakyat,” katanya dalam taklimat media.  

Ketegangan di sempadan meletus menjadi pertempuran bersenjata pada 24 Julai lalu sebelum Kemboja dan Thailand – kedua-duanya anggota ASEAN – mencapai persetujuan gencatan senjata pada 28 Julai yang berkuat kuasa pada tengah malam hari sama. 

Lawatan pasukan pemerhati ASEAN ini bertujuan memantau situasi dan menyokong usaha menurunkan ketegangan antara dua jiran serantau itu. 

SUMBER:TRT World and Agencies
