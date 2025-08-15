Satu pasukan pemerhati sementara Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) melawat kawasan sempadan di antara Kemboja dan Thailand pada hari Khamis, susulan ketegangan baru-baru ini yang mencetuskan pertempuran bersenjata sebelum kedua-dua negara bersetuju dengan gencatan senjata, seperti dilaporkan oleh Xinhua .

Delegasi itu diketuai oleh atase tentera Malaysia ke Kemboja dan dianggotai wakil tentera dari Brunei, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Menurut jurucakap Kementerian Pertahanan Kemboja, Lt. Jen. Maly Socheata, pasukan itu meninjau beberapa kampung di wilayah Banteay Meanchey, di mana tentera Thailand memasang kawat berduri serta tayar sebagai halangan, selain memeriksa pos kawalan sempadan utama.

Socheata sekali lagi menyeru Thailand untuk menghormati semangat gencatan senjata dan menyelesaikan pertikaian secara damai berdasarkan undang-undang antarabangsa.