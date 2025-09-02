Belgium akan secara rasmi mengiktiraf Negara Palestin semasa Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada bulan September, menurut pengumuman menteri luar negara itu.

"Palestin akan diiktiraf oleh Belgium di sesi PBB! Dan sekatan tegas sedang dikenakan terhadap kerajaan Israel," tulis Menteri Luar Maxime Prevot di X pada hari Isnin.

Perhimpunan Agung akan bersidang dari 9 hingga 23 September di New York.

Perancis mengumumkan pada bulan Julai bahawa ia akan mengiktiraf negara Palestin semasa persidangan tersebut, dengan Presiden Emmanuel Macron menyatakan langkah itu sebagai satu langkah ke arah penyelesaian dua negara.

Sejak itu, beberapa negara Barat telah menggesa yang lain untuk melakukan perkara yang sama, termasuk UK, Kanada dan Australia.

Prevot berkata keputusan Belgium dibuat "berdasarkan tragedi kemanusiaan" yang berlaku di Gaza, di mana hampir dua tahun genosid oleh Israel secara praktikal telah memindahkan keseluruhan populasi di wilayah tersebut dan mewujudkan keadaan kebuluran, menurut PBB.