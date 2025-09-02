DUNIA
Belgium akan iktiraf negara Palestin di Perhimpunan Agung PBB
Menteri Luar negeri Belgium Maxime Prevot menyatakan langkah tersebut adalah agar Israel menghormati undang-undang antarabangsa. / AP
2 September 2025

Belgium akan secara rasmi mengiktiraf Negara Palestin semasa Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada bulan September, menurut pengumuman menteri luar negara itu.

"Palestin akan diiktiraf oleh Belgium di sesi PBB! Dan sekatan tegas sedang dikenakan terhadap kerajaan Israel," tulis Menteri Luar Maxime Prevot di X pada hari Isnin.

Perhimpunan Agung akan bersidang dari 9 hingga 23 September di New York.

Perancis mengumumkan pada bulan Julai bahawa ia akan mengiktiraf negara Palestin semasa persidangan tersebut, dengan Presiden Emmanuel Macron menyatakan langkah itu sebagai satu langkah ke arah penyelesaian dua negara.

Sejak itu, beberapa negara Barat telah menggesa yang lain untuk melakukan perkara yang sama, termasuk UK, Kanada dan Australia.

Prevot berkata keputusan Belgium dibuat "berdasarkan tragedi kemanusiaan" yang berlaku di Gaza, di mana hampir dua tahun genosid oleh Israel secara praktikal telah memindahkan keseluruhan populasi di wilayah tersebut dan mewujudkan keadaan kebuluran, menurut PBB.

Disyorkan

"Berhadapan dengan keganasan yang dilakukan oleh Israel yang melanggar undang-undang antarabangsa, memandangkan kewajipan antarabangsanya, termasuk tugas untuk mencegah sebarang risiko genosid, Belgium perlu membuat keputusan yang kuat untuk meningkatkan tekanan ke atas kerajaan Israel dan Hamas," kata Prevot.

Beliau menekankan bahawa pengiktirafan ini bukanlah bertujuan untuk menghukum rakyat Israel.

"Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, tetapi lebih kepada memastikan kerajaannya menghormati undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk cuba mengubah situasi di lapangan," tambahnya.

Pengumuman ini bermakna Belgium akan menyertai Perancis dan lebih sedozen negara lain yang menyokong Deklarasi New York, yang merintis jalan untuk pengiktirafan rasmi kedua-dua Israel dan Palestin sebagai sebahagian daripada usaha yang diperbaharui ke arah penyelesaian dua negara.

Langkah ini mencerminkan semakin meningkatnya kekecewaan antarabangsa dengan genosid di Gaza.

Genosid oleh Israel di Gaza telah mengorbankan lebih daripada 63,000 rakyat Palestin sejak Oktober 2023 dan memindahkan berjuta-juta orang, manakala Mahkamah Keadilan Antarabangsa sedang mempertimbangkan kes genosid terhadap Israel.

