Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bebas daripada pertuduhan hasutan terhadap institusi diraja pada Jumaat, sekali gus melegakan satu daripada ancaman terbesar terhadap dinasti politiknya yang telah mendominasi politik Thailand selama dua dekad.

Keluarga Thaksin sekian lama bertembung dengan elit pro-tentera dan pro-monarki negara itu, yang menganggap gerakan populis mereka sebagai ancaman kepada susunan sosial tradisional Thailand.

Sepanjang pengaruh mereka, politik Thailand diwarnai dengan rampasan kuasa, protes jalanan dan kes mahkamah ketika mereka berebut untuk menguasai tampuk pemerintahan.

Thaksin, 76, berdepan hukuman penjara sehingga 15 tahun susulan kritikannya terhadap Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya, tetapi dibebaskan selepas perbicaraan selama dua bulan.

“Mahkamah menolak pertuduhan terhadap Thaksin, dengan memutuskan bukti yang dikemukakan tidak mencukupi,” kata peguamnya, Winyat Chatmontree, kepada pemberita di Mahkamah Jenayah Thailand di Bangkok.

Namun, dinasti politiknya masih goyah, dengan anak perempuannya Paetongtarn Shinawatra kini digantung tugas sebagai perdana menteri dan bakal berdepan keputusan mahkamah minggu depan yang mungkin menyaksikan beliau disingkirkan daripada jawatan.

Thaksin meninggalkan mahkamah lebih awal daripada peguamnya, sambil tersenyum dan memberitahu media bahawa kesnya “ditolak” tanpa memberi komen lanjut.

“Mahkamah telah jalankan tugas dengan betul, tapi saya rasa kita belum boleh bertenang,” kata Kamol Orahanta, 66, seorang peniaga makanan, antara kira-kira 150 penyokong Thaksin yang berkumpul di luar mahkamah.

“Saya percaya masih ada yang membencinya dan akan cuba menjatuhkannya dengan cara lain,” katanya kepada AFP.

Kes itu berpunca daripada kenyataan Thaksin lebih sedekad lalu kepada media Korea Selatan berkaitan rampasan kuasa tentera 2014 yang menumbangkan adiknya, Yingluck Shinawatra.

Namun, walaupun beliau dibebaskan, AFP melaporkan kenyataannya tidak dapat dilaporkan secara terperinci kerana undang-undang lese-majeste Thailand yang ketat boleh mencetuskan pertuduhan jenayah.

Legasi politik yang memecah belah