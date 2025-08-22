ASIA
PM Anwar arah siasatan nahas Hornet
Dalam hantaran di platform X pada Jumaat, Anwar menegaskan kepentingan langkah keselamatan selepas insiden tersebut.
PM Anwar arah siasatan nahas Hornet
FOTO FAIL: Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa siasatan menyeluruh dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. / Reuters
17 jam yang lepas

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh ke atas nahas pesawat pejuang milik Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) di Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, pada Khamis malam.

Beliau turut menyatakan keprihatinan terhadap keadaan dua anggota tentera yang terlibat dalam insiden berkenaan.

Nahas itu dipercayai merupakan kali pertama pesawat dua tempat duduk F/A-18D Hornet terlibat dalam kemalangan besar sejak ia mula beroperasi pada tahun 1997. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan.

Dalam hantaran di platform X pada Jumaat, Anwar menegaskan kepentingan langkah keselamatan selepas insiden tersebut.

Pihak berkuasa diminta menjalankan siasatan yang menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian dan memastikan langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya diambil,” kata Anwar.Saya mendoakan agar kedua-dua anggota yang cedera diberikan kesembuhan segera serta dipermudahkan segala urusan rawatan dan pemulihan,” katanya.

Menurut TUDM, insiden itu berlaku kira-kira jam 9.05 malam di landasan lapangan terbang berkenaan yang turut berkongsi kemudahan dengan pangkalan udara Kuantan.

Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman mengesahkan kedua-dua anggota berkenaan selamat selepas berjaya melakukan prosedur kecemasan ketika pesawat berlepas. Mereka kemudian dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk pemeriksaan.

Identiti juruterbang dan pegawai sistem senjata terbabit dikenal pasti sebagai Mejar Mohamad Azhar Alang Kamarudin, 34, dan Kapten Mohammad Izzudin Mohamad Salleh, 28. Kedua-duanya berjaya menyelamatkan diri sebelum pesawat terhempas.

Video tular di media sosial turut menunjukkan enjin pesawat terbakar ketika berlepas, sementara penduduk sekitar mendakwa terdengar bunyi letupan kuat.

Dalam kenyataan rasmi, TUDM menegaskan tindakan segera telah diambil dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Orang awam turut dinasihatkan agar tidak menyebarkan spekulasi atau laporan tidak sahih.

Untuk rekod, TUDM mengoperasikan lapan pesawat F/A-18D Hornet sejak 1997. Sebelum ini, jet sama pernah terlibat dalam beberapa insiden teknikal namun berjaya dikawal, termasuk pelarasan kecemasan di Kuching pada 2003 dan 2017 serta kegagalan turbin di Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi (LIMA) 2019.

Namun, insiden pada Khamis malam itu merupakan kali pertama pesawat Hornet terhempas di Malaysia.

SUMBER:TRT Global
