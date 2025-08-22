Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh ke atas nahas pesawat pejuang milik Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) di Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, pada Khamis malam.

Beliau turut menyatakan keprihatinan terhadap keadaan dua anggota tentera yang terlibat dalam insiden berkenaan.

Nahas itu dipercayai merupakan kali pertama pesawat dua tempat duduk F/A-18D Hornet terlibat dalam kemalangan besar sejak ia mula beroperasi pada tahun 1997. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan.

Dalam hantaran di platform X pada Jumaat, Anwar menegaskan kepentingan langkah keselamatan selepas insiden tersebut.

“Pihak berkuasa diminta menjalankan siasatan yang menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian dan memastikan langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya diambil,” kata Anwar. “Saya mendoakan agar kedua-dua anggota yang cedera diberikan kesembuhan segera serta dipermudahkan segala urusan rawatan dan pemulihan,” katanya.

Menurut TUDM, insiden itu berlaku kira-kira jam 9.05 malam di landasan lapangan terbang berkenaan yang turut berkongsi kemudahan dengan pangkalan udara Kuantan.